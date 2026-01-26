自由電子報
娛樂 最新消息

世界級神人齊聚台北！足球球王象山「花式踢球」致敬霍諾德

霍諾德在完全沒有繩索保護的情況下，攀附在台北101的玻璃外牆上。（翻攝自Netflix）霍諾德在完全沒有繩索保護的情況下，攀附在台北101的玻璃外牆上。（翻攝自Netflix）

〔記者傅茗渝／台北報導〕素有「真人版蜘蛛人」之稱的美國極限自由攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），昨在全球直播的見證下，挑戰以完全「零防護、無繩索」的方式攀登508公尺高的台北101。霍諾德在塔尖揮手的一幕瞬間刷爆全球社群媒體，不僅讓外媒紛紛大讚台灣地標之美，更意外掀起一波「名人朝聖熱」。

安德魯·亨德森（Andrew Henderson）與後方的台北101大樓同框。（翻攝自threads）安德魯·亨德森（Andrew Henderson）與後方的台北101大樓同框。（翻攝自threads）

這股挑戰熱潮也吸引了另一位世界冠軍現身，擁有5屆花式足球世界冠軍頭銜的英國名將安德魯·亨德森（Andrew Henderson），今曬出一段影片，他站在著名的象山「六巨石」上，背對壯麗的台北101與夕陽，展現行雲流水的足球特技。亨德森在文中寫下「混亂中的平靜」，精湛球技與後方剛被征服的101大樓同框，畫面感十足。

5屆花式足球世界冠軍安德魯·亨德森（Andrew Henderson）在象山六巨石上展現神技。（翻攝自threads）5屆花式足球世界冠軍安德魯·亨德森（Andrew Henderson）在象山六巨石上展現神技。（翻攝自threads）

這場由攀岩傳奇帶起的「101熱」也引發網友瘋傳造梗，紛紛留言驚呼：「自由式足球冠軍來到101附近踢球致敬Alex，這夢幻聯動太強！」、「101這次真的在國際上一戰成名了」、「全世界都認識 101，接下來該不會還有更多奇人異士要來打卡吧？」。隨著多位國際頂尖運動員相繼為台北地標背書，台北101無疑成為了近期全球社群關注度最高的建築，成功達成一次觀光宣傳。

點圖放大
點圖放大

