自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

狗仔認證 白敬亭、宋軼姐弟戀玩完了

中國男星白敬亭（左）演出《長風渡》與年長他4歲的女星宋軼傳出緋聞。（翻攝自微博）中國男星白敬亭（左）演出《長風渡》與年長他4歲的女星宋軼傳出緋聞。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星白敬亭2022年演出《長風渡》，與年長他4歲的女星宋軼傳出緋聞，兩人私下互動頻繁且疑似同居，雖然雙方並未承認這段姐弟戀，但多次被狗仔拍到，也沒有回應。近期白敬亭與宋軼互動明顯減少，宋軼除了刪除網友針對白敬亭的相關留言外，還被拍到與另一名男星互動親密，對此，中國狗仔劉大錘直播時坦言：「白宋基本上就是分了」。

劉大錘直播時被問到白敬亭與宋軼的緋聞進度？罕見地說：「白宋基本上就是分了」。有網友笑指，劉大錘該不會是因為自己沒拍到什麼，就說兩人分手了？劉大錘則表示，因為兩人私底下不會「再往一塊湊」，就算沒工作也不會找對方，所以他判斷兩人應該就是分手了。

中國狗仔劉大錘指白敬亭與宋軼分手。（翻攝自微博）中國狗仔劉大錘指白敬亭與宋軼分手。（翻攝自微博）

白敬亭因演出《難哄》星途大開，人氣也不斷頻頻往上竄，3年前他與宋軼合作拍攝《長風渡》時，傳出假戲真做，多次被狗仔拍到一起出國旅遊，還被網友抓出不少同背景、同椅子的照片。兩人也曾一起出席活動，絲毫不避嫌，動作親密，白敬亭甚至還扶了宋軼的腰，被外界視為默認戀情。

去年宋軼取消對白敬亭的追蹤，情變消息甚囂塵上，同時宋軼也被演藝圈內人爆料有大頭症，私底下非常難搞。另外，去年宋軼拍攝《與晉長安》時又傳出與同劇男演員丞磊鬧緋聞，外界一度還認為宋軼老是用「炒CP」手段宣傳自己演的劇，如今回頭看，當時她應該已經與白敬亭漸行漸遠了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中