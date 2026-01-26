狗仔認證 白敬亭、宋軼姐弟戀玩完了

中國男星白敬亭（左）演出《長風渡》與年長他4歲的女星宋軼傳出緋聞。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星白敬亭2022年演出《長風渡》，與年長他4歲的女星宋軼傳出緋聞，兩人私下互動頻繁且疑似同居，雖然雙方並未承認這段姐弟戀，但多次被狗仔拍到，也沒有回應。近期白敬亭與宋軼互動明顯減少，宋軼除了刪除網友針對白敬亭的相關留言外，還被拍到與另一名男星互動親密，對此，中國狗仔劉大錘直播時坦言：「白宋基本上就是分了」。

劉大錘直播時被問到白敬亭與宋軼的緋聞進度？罕見地說：「白宋基本上就是分了」。有網友笑指，劉大錘該不會是因為自己沒拍到什麼，就說兩人分手了？劉大錘則表示，因為兩人私底下不會「再往一塊湊」，就算沒工作也不會找對方，所以他判斷兩人應該就是分手了。

中國狗仔劉大錘指白敬亭與宋軼分手。（翻攝自微博）

白敬亭因演出《難哄》星途大開，人氣也不斷頻頻往上竄，3年前他與宋軼合作拍攝《長風渡》時，傳出假戲真做，多次被狗仔拍到一起出國旅遊，還被網友抓出不少同背景、同椅子的照片。兩人也曾一起出席活動，絲毫不避嫌，動作親密，白敬亭甚至還扶了宋軼的腰，被外界視為默認戀情。

去年宋軼取消對白敬亭的追蹤，情變消息甚囂塵上，同時宋軼也被演藝圈內人爆料有大頭症，私底下非常難搞。另外，去年宋軼拍攝《與晉長安》時又傳出與同劇男演員丞磊鬧緋聞，外界一度還認為宋軼老是用「炒CP」手段宣傳自己演的劇，如今回頭看，當時她應該已經與白敬亭漸行漸遠了。

