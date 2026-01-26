自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

霍諾德攻頂勾回憶 第一組登101頂樓開唱歌手是這團還創金氏紀錄

霍諾德攀登上台北101，還開心自拍。（翻攝自IG）霍諾德攀登上台北101，還開心自拍。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美國攀岩好手霍諾德昨（25日）成功攀登台北101，攻頂後還開心拿出手機自拍，民眾熱烈討論，不少藝人也全程關注直播，像是昆凌、田馥甄都說看得緊張，手心冒汗。另有不少粉絲則想起，早年五月天也曾登上101舉辦「頭頂天空昇空演唱會」，當時還創下「世界上海拔最高的演唱會」金氏世界紀錄。

2005年11月11日，五月天曾登上101大樓的91樓的戶外觀景台舉辦「頭頂天空昇空演唱會」。（翻攝自YouTube）2005年11月11日，五月天曾登上101大樓的91樓的戶外觀景台舉辦「頭頂天空昇空演唱會」。（翻攝自YouTube）

這次霍諾德來台挑戰攀登101，五月天主唱阿信一直很關注，原定日期因天氣不好先行取消時，阿信就在社群發文「安全第一！」昨天霍諾德完成攀爬，阿信又放上感動的表情符號。

阿信2005年首次登上台北101頂樓開唱。（翻攝自YouTube）阿信2005年首次登上台北101頂樓開唱。（翻攝自YouTube）

早在2005年11月11日，五月天就曾登上101大樓的91樓的戶外觀景台舉辦「頭頂天空昇空演唱會」，號稱是離天空最近的演唱會，距離地面則有海拔390公尺，儘管無法和這次霍諾德登上508公尺的紀錄相比，但當時的創舉也造成轟動，基於安全考量僅有500位幸運粉絲可以登高看演唱會，但那時卻有超過3千多封傳真索票，導致滾石唱片的傳真機因此癱瘓。

五月天曾登上台北101高樓開唱，創下紀錄。（資料照，滾石提供）五月天曾登上台北101高樓開唱，創下紀錄。（資料照，滾石提供）

五月天除了登上101頂樓舉辦過演唱會，另外在2016年推出的《如果我們不曾相遇》MV，也再次登上101天空露台，並出動齊柏林的團隊空拍取景，當時有懼高症的鼓手冠佑還打趣說：「幸好我可以坐在團員們的後面，位置可以不那麼靠近大樓邊緣。」

五月天也曾登上101天空露台取景拍MV（資料照，相信音樂提供）五月天也曾登上101天空露台取景拍MV（資料照，相信音樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中