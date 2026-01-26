霍諾德攻頂勾回憶 第一組登101頂樓開唱歌手是這團還創金氏紀錄

霍諾德攀登上台北101，還開心自拍。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美國攀岩好手霍諾德昨（25日）成功攀登台北101，攻頂後還開心拿出手機自拍，民眾熱烈討論，不少藝人也全程關注直播，像是昆凌、田馥甄都說看得緊張，手心冒汗。另有不少粉絲則想起，早年五月天也曾登上101舉辦「頭頂天空昇空演唱會」，當時還創下「世界上海拔最高的演唱會」金氏世界紀錄。

2005年11月11日，五月天曾登上101大樓的91樓的戶外觀景台舉辦「頭頂天空昇空演唱會」。（翻攝自YouTube）

這次霍諾德來台挑戰攀登101，五月天主唱阿信一直很關注，原定日期因天氣不好先行取消時，阿信就在社群發文「安全第一！」昨天霍諾德完成攀爬，阿信又放上感動的表情符號。

阿信2005年首次登上台北101頂樓開唱。（翻攝自YouTube）

早在2005年11月11日，五月天就曾登上101大樓的91樓的戶外觀景台舉辦「頭頂天空昇空演唱會」，號稱是離天空最近的演唱會，距離地面則有海拔390公尺，儘管無法和這次霍諾德登上508公尺的紀錄相比，但當時的創舉也造成轟動，基於安全考量僅有500位幸運粉絲可以登高看演唱會，但那時卻有超過3千多封傳真索票，導致滾石唱片的傳真機因此癱瘓。

五月天曾登上台北101高樓開唱，創下紀錄。（資料照，滾石提供）

五月天除了登上101頂樓舉辦過演唱會，另外在2016年推出的《如果我們不曾相遇》MV，也再次登上101天空露台，並出動齊柏林的團隊空拍取景，當時有懼高症的鼓手冠佑還打趣說：「幸好我可以坐在團員們的後面，位置可以不那麼靠近大樓邊緣。」

五月天也曾登上101天空露台取景拍MV（資料照，相信音樂提供）

