星座

尾牙決勝一招！ 民俗專家不藏私曝大祕法

大多數上班族在尾牙最重視的就是公司倒底會開出哪些大獎？（資料照，記者洪美秀攝）大多數上班族在尾牙最重視的就是公司倒底會開出哪些大獎？（資料照，記者洪美秀攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節下個月登場，不少公司都會在過年前舉辦尾牙聚餐，犒賞員工一年的辛勞。尾牙最重要的不是吃什麼菜色、請哪些明星，大多數人虎視眈眈的是公司倒底會開出哪些大獎？先前已經有人表示自己抽獎前聽電影版《花木蘭》插曲「老祖宗保佑我」幫助手氣變好，如今民俗專家楊登嵙也不藏私分享尾牙抽獎5大得獎妙招。

楊登嵙透露，今年開運招財吉祥物是馬或貔貅，建議如果有手鍊或項鍊上有這兩物戴在身上可增加運氣，如果顏色是開運木、火色系，更是功效加乘。

網友表示自己抽獎前聽電影版《花木蘭》插曲「老祖宗保佑我」幫助手氣變好。（翻攝自YouTube）網友表示自己抽獎前聽電影版《花木蘭》插曲「老祖宗保佑我」幫助手氣變好。（翻攝自YouTube）

如果沒有馬或貔貅的手鍊或項鍊，也可以用穿著「開運色系」服飾招來財運，一般人最熟知的就是火紅色，如果公司規定制服沒有火紅色元素，那就穿在貼身衣物也能發揮同樣效果。

除此之外，楊登嵙也透露了一個小秘招，就是準備2個紅包，其中一枚紅包放入3顆紅豆；另一枚紅包則放入8顆紅豆，分別放在左、右口袋，或者把兩個紅包都放在錢包裡。他解釋，因為紅色數火，而數字3或8在易經數理即為「木」能量，有火有木，正好燃燒財運強強滾。

楊登嵙也透露了一個小秘招，就是準備2個紅包，其中一枚紅包放入3顆紅豆；另一枚紅包則放入8顆紅豆，分別放在左、右口袋，或者把兩個紅包都放在錢包裡。（楊登嵙提供）楊登嵙也透露了一個小秘招，就是準備2個紅包，其中一枚紅包放入3顆紅豆；另一枚紅包則放入8顆紅豆，分別放在左、右口袋，或者把兩個紅包都放在錢包裡。（楊登嵙提供）

楊登嵙還提醒可以把在財神廟求的財神符帶在身上參加尾牙，如果求來的財神符已經過了3年以上，那就拿著舊符到原本的財神廟遶香爐3圈，幫助財運增強，當然也可以求一個新個財神符，舊的拿到金亭化掉，更新財運。

最後一招是倘若去年初領到開工紅包，可以放在身上或辦公桌抽屜當作錢生錢的「錢母」；如果沒有拿去存在銀行，今年的開工紅包切記帶在身上，說不定春酒的時候還能庇佑財運，再抽大獎。

☆民俗說法僅供參考☆

