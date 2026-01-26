指陳芳語與謝和弦有染挨告 檢不起訴：Keanna無誹謗故意

歌手謝和弦前妻Keanna指謝與女歌手陳芳語在錄音室裡吸大麻、發生性行為。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕網紅Keanna（本名戴一軒）前年在社群平台公開指稱，陳芳語曾與前夫謝和弦在錄音室發生性行為，並提及抽大麻等內容；陳事後憤而提告加重誹謗。士林地檢署偵查認為，戴女言論多為抒發主觀認知且部分事證難以查證，認定其無誹謗惡意，裁定不起訴處分。

不起訴書指出，Keanna於2024年4月間，針對陳芳語在Threads上的發文回應，指稱陳在錄音室時先展現一副甜心無害的外表，卻在她離開後與謝和弦發生關係並吸食大麻。隨後，Keanna更在三立新聞網「小記者大明星」節目中，強調其發文內容均屬真實情況，引發媒體廣泛報導。陳芳語認為，相關言論嚴重損害其人格形象及社會評價，向警方報案並由士林地檢署偵辦。

Keanna偵訊時辯稱，相關內容是依據個人見聞，當時前夫謝和弦曾主動向她提起與陳芳語在錄音室發生性行為，並強調發文動機是不希望大眾被誤導。且謝當時宣稱的「婚內出軌」對象並非陳芳語，雙方發生關係的時間點是在婚前，她只是想澄清事實，而非故意詆毀。

檢察官審理後認為，Keanna的首篇貼文並未指名道姓，且與陳芳語的原始討論串分開，難以認定有刻意連結陳芳語的聯想故意。針對錄音室性行為及吸大麻等指控，由於Keanna與謝男離婚過程並不平和，且雙方各執一詞，在缺乏積極證據的情況下，難以僅憑謝男單方面的說詞，即認定其言論不實。

檢方指出，無法排除Keanna是因婚姻問題受挫，才透過社群平台抒發個人主觀認知與情緒，此部分難認有貶損名譽之「誹謗故意」；關於節目上的言論與字幕，則由製作單位安排，Keanna僅重申其貼文內容。

檢察官亦於不起訴處分書中指出，後續的輿論效應多為媒體渲染所致。若陳芳語認為戴女言論未盡注意義務，導致其演藝工作或合約受損，應屬於民事賠償範疇，與刑事誹謗罪責有別，最終以犯罪嫌疑不足，做出不起訴處分。

