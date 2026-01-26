自由電子報
娛樂 最新消息

中國偶像男星不堪私生飯騷擾 繼狂毆後再點名：滾出去

靈超不堪私生飯騷擾，多次點名「不要再出現在視線內」。（翻攝自微博）靈超不堪私生飯騷擾，多次點名「不要再出現在視線內」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國25歲男星「DIDI」靈超（本名李英超）2018年參加選秀節目《偶像練習生》走紅，同年從男團「ONER」出道。去年12月30日傳出靈超在高鐵站毆打粉絲，並摔爛粉絲手機，後來才知道原來該粉絲是名私生飯，多次以跟車、偷拍等方式入侵靈超私生活，對他本人造成嚴重困擾。靈超更多次點名該私生飯「不要再出現在視線內」。

去年底微博就瘋傳靈超在高鐵站毆打粉絲影片。（翻攝自微博）去年底微博就瘋傳靈超在高鐵站毆打粉絲影片。（翻攝自微博）

去年底微博就瘋傳靈超在高鐵站毆打粉絲影片，多名粉絲拿著手機超近距離圍著靈超拍個不停，讓他忍不住伸手撥開阻止私生飯拍攝，沒想到私生飯沒有收斂，更進一步用手貼在靈超身上，激怒靈超，讓他忍不住抓著對方的衣服摔在地上，雖然工作人員快步上前阻攔，這段影片仍然在網路上保持高熱度。

靈超在舞台上對私生飯喊話。（翻攝自微博）靈超在舞台上對私生飯喊話。（翻攝自微博）

影片熱傳後，畫面上挨揍的女子不但毫無羞愧感，還得意洋洋說被抱了、香暈了。多次受到私生飯騷擾的靈超，曾在舞台上點名要私生飯「下次不要讓我再看到你在V區」甚至在活動上點名「第七排從左數第三位，滾出去，別逼我把你拎出去」。

靈超對私生飯喊話，要她選擇自己滾或是自己把她拎出去。（翻攝自微博）靈超對私生飯喊話，要她選擇自己滾或是自己把她拎出去。（翻攝自微博）

靈超長期遭到這名私生飯騷擾，嚴重影響生活，因此爆發肢體衝突之後也在網路上引起兩派論戰，其中一派認為靈超身為偶像，本來就應該承受這些壓力；更多人認為私生飯的行為已經是恐怖片情境，除了在高鐵站無視工作人員勸阻直接將手機貼在車窗上企圖窺視靈超，靈超多次避讓，對方有恃無恐，反而不斷軟土深掘，甚至在禮物中暗藏竊聽器，痛斥這種「窒息的愛」換成誰也受不了。

靈超（圖）的私生飯對自己的不當行為毫無羞愧感，還得意洋洋說被抱了、香暈了。（翻攝自微博）靈超（圖）的私生飯對自己的不當行為毫無羞愧感，還得意洋洋說被抱了、香暈了。（翻攝自微博）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大body

