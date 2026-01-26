自由電子報
娛樂 最新消息

兩座101都難不倒！霍諾德狂練50次「想到就害怕」 揭密酋長岩有多恐怖

艾力克斯霍諾德在《赤手登峰》中挑戰的酋長岩，竟然有兩座台北101的高度。（Disney+提供）艾力克斯霍諾德在《赤手登峰》中挑戰的酋長岩，竟然有兩座台北101的高度。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國攀登好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）剛在台北101完成無繩攀登，花費91分鐘徒手攻頂，他卻稱這是「家庭友善」的挑戰，讓全場滿頭問號。若要理解他如何真正改寫人類極限的級距，那他的代表作、紀錄片《赤手登峰》絕對是必看的作品。

艾力克斯霍諾德在《赤手登峰》挑戰酋長岩，該部紀錄片獲得奧斯卡獎。（Disney+提供）艾力克斯霍諾德在《赤手登峰》挑戰酋長岩，該部紀錄片獲得奧斯卡獎。（Disney+提供）

Disney+國家地理紀錄片《赤手登峰》榮獲奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎最佳紀錄片等多項大獎，被《紐約時報》形容為「人類歷史上最偉大的體能壯舉之一」。該片紀錄了在2017年6月3日，霍諾德以無任何繩索或保護驚險攀登優勝美地酋長岩，面對這座3200英尺、約兩座101高度的垂直花崗岩壁，他費時3小時56分完成，坦言在有這個想法時「連自己想到都害怕」，然而爬完滿足表示「這是我有生以來最滿足的時刻」，甚至當天下午就又充滿活力的準備訓練。

艾力克斯霍諾德坦言「想到都會怕」，在《赤手登峰》分享爬酋長岩的秘辛。（Disney+提供）艾力克斯霍諾德坦言「想到都會怕」，在《赤手登峰》分享爬酋長岩的秘辛。（Disney+提供）

霍諾德在片中也直白剖析心法「我反覆練到那些動作不再可怕，真正攀爬的時候我完全知道該怎麼做，像開啟自動駕駛模式一樣」，事實上他在徒手攀登酋長岩之前配戴繩索練習了至少50次，反覆紀錄自己的步伐、要抓握的落點直到完美，相較於僅練習兩次的台北101，看得出酋長岩有多困難。

《赤手登峰》艾力克斯霍諾德與當時的女友桑妮住在廂型車。（Disney+提供）《赤手登峰》艾力克斯霍諾德與當時的女友桑妮住在廂型車。（Disney+提供）

而當時還是女友的桑妮也在訪談中真情告白：「雖然不知道他為何這麼堅持，但我知道他沒去做一定會終生遺憾」，當時她和霍諾德長期居住於廂型車，來提高攀岩訓練的機動性與踩點的便利度。桑妮即使不完全理解卻全力支持愛人的夢想，兩人一路走來、如今在101頂端擁吻，也讓粉絲們稱羨他們真摯的愛情。《赤手登峰》在Disney+看得到。

《赤手登峰》是艾力克斯霍諾德的封神之作。（Disney+提供）《赤手登峰》是艾力克斯霍諾德的封神之作。（Disney+提供）

