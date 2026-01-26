自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

1/26～2/1「臘八」送穢迎新！6生肖職場翻身財氣爆棚

湯鎮瑋提醒，本週宜多做佈施，或透過吃素、打掃家裡或周遭環境等行動，更能順利送走穢運，大開新運！（達志影像）湯鎮瑋提醒，本週宜多做佈施，或透過吃素、打掃家裡或周遭環境等行動，更能順利送走穢運，大開新運！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天適逢農曆十二月初八，是漢傳佛教中釋迦牟尼佛的成道紀念日，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋以恭敬之心相迎，並分析除本週12生肖運勢，建議大家不妨趁本週可多做佈施，或透過吃素、打掃家裡或周遭環境等行動，更可順利送走穢運，大開新運！

◆錢財最旺：鼠

◆事業最強：雞

◆桃花最紅：馬

【猴．鼠．龍】正財可期 穩中求進

．好運指數：★★★★★

→工作運：迎來大順的一週，若有轉職、跳槽或新機會，不妨先打聽一下訊息，或是先按兵不動觀察一下，不管異動與否，將有益職涯布局。若從業務相關工作，本週會有加強業務力的大好機遇。

→財運：正財運極佳，「穩中求進步」是本週工作求發展及財運大躍進的根基。

【蛇．雞．牛】施展才華 職場耀眼

．好運指數：★★★★

→工作運：本週是才華耀眼讓人欣羨，能力備受肯定。建議在工作上儘量發揮長才、多加把勁！職場上「貴人運」暢旺，主管對你抱持嘉許與關愛，之前在工作上有一些誤會，也會被解開。

→財運：工作運帶來利多消息，可多專注本業。

【虎．馬．狗】良緣上門 進展順利

．好運指數：★★★

→工作運：本週桃花運勢極佳，良緣自動上門。祈願能在農曆年前脫單的朋友，可以透由親朋好友牽線，有機會締結良，甚至認識一些真心的朋友，給你一些生活上或工作上的真心建議。

→財運：桃花和「貴人運」相關，來自貴人的金玉良言是聚財指南針。

【豬．兔．羊】多勞少功 低調守成

．好運指數：★★★★

→工作運：這一週會感覺比較勞碌命一點，有種「多勞少獲」的無力感，建議本週宜低調、保守、內斂，遇到一些煩心的事情，不妨先冷靜、深呼吸一口氣 不要急著做決定，也不要急著說出一些話，有可能會得罪別人。有時候為了小事而爭執，為了小事而不開心，其實非常得不償失。

→財運：本週財運普通，守成為上。辛苦工作之餘，該犒賞自己的也不要手軟 ，有益於紓壓。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中