1/26～2/1「臘八」送穢迎新！6生肖職場翻身財氣爆棚

湯鎮瑋提醒，本週宜多做佈施，或透過吃素、打掃家裡或周遭環境等行動，更能順利送走穢運，大開新運！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天適逢農曆十二月初八，是漢傳佛教中釋迦牟尼佛的成道紀念日，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋以恭敬之心相迎，並分析除本週12生肖運勢，建議大家不妨趁本週可多做佈施，或透過吃素、打掃家裡或周遭環境等行動，更可順利送走穢運，大開新運！

◆錢財最旺：鼠

◆事業最強：雞

◆桃花最紅：馬

【猴．鼠．龍】正財可期 穩中求進

．好運指數：★★★★★

→工作運：迎來大順的一週，若有轉職、跳槽或新機會，不妨先打聽一下訊息，或是先按兵不動觀察一下，不管異動與否，將有益職涯布局。若從業務相關工作，本週會有加強業務力的大好機遇。

請繼續往下閱讀...

→財運：正財運極佳，「穩中求進步」是本週工作求發展及財運大躍進的根基。

【蛇．雞．牛】施展才華 職場耀眼

．好運指數：★★★★

→工作運：本週是才華耀眼讓人欣羨，能力備受肯定。建議在工作上儘量發揮長才、多加把勁！職場上「貴人運」暢旺，主管對你抱持嘉許與關愛，之前在工作上有一些誤會，也會被解開。

→財運：工作運帶來利多消息，可多專注本業。

【虎．馬．狗】良緣上門 進展順利

．好運指數：★★★

→工作運：本週桃花運勢極佳，良緣自動上門。祈願能在農曆年前脫單的朋友，可以透由親朋好友牽線，有機會締結良，甚至認識一些真心的朋友，給你一些生活上或工作上的真心建議。

→財運：桃花和「貴人運」相關，來自貴人的金玉良言是聚財指南針。

【豬．兔．羊】多勞少功 低調守成

．好運指數：★★★★

→工作運：這一週會感覺比較勞碌命一點，有種「多勞少獲」的無力感，建議本週宜低調、保守、內斂，遇到一些煩心的事情，不妨先冷靜、深呼吸一口氣 不要急著做決定，也不要急著說出一些話，有可能會得罪別人。有時候為了小事而爭執，為了小事而不開心，其實非常得不償失。

→財運：本週財運普通，守成為上。辛苦工作之餘，該犒賞自己的也不要手軟 ，有益於紓壓。

☆民俗說法僅供參考☆

