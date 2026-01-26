賈永婕親手打破花瓶印象 網紅讚：史詩級打臉

美國徒手攀岩傳奇霍諾德成功挑戰徒手攻頂台北101，總耗時91分鐘。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25）在無任何防護下成功挑戰徒手攻頂台北101，總耗時91分鐘，這個挑戰除了替霍諾德寫下人生里程碑，同時也成功讓世界看見台灣。除了霍諾德成為英雄之外，台北101董事長賈永婕更成功打破先前外界對她的「花瓶」質疑，網紅「仙女懶媽」更大讚：史詩級打臉。

賈永婕剛接任台北101董座職務時，曾被外界指是「花瓶」。（資料照，記者王文麟攝）

賈永婕剛接任台北101董座職務時，曾開玩笑說：總經理朱麗文負責專界精準，自己負責美麗、時尚。就是這句話讓她被外界質疑是個花瓶，還有人指賈永婕失言：「說是自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」、「不要讀書，不要努力，靠著漂亮的臉皮，靠信眾的愛，過著無憂無慮的日子，這就是在台灣生活的訣竅」。

霍諾德（右）成功挑戰無防護徒手攻頂台北101大樓後，與賈永婕緊緊相擁。（翻攝自臉書）

霍諾德成功登頂台北101大樓後，賈永婕成為「讓世界看見台灣」最大幕後功臣。網紅仙女懶媽也在社群發文表示「今日賈董史詩級打臉那些只出一張嘴的嘴臉」更爽快說：「大家好像小看了完成鐵人三項的女人的意志力」。

霍諾德成功登頂台北101大樓後，賈永婕成為「讓世界看見台灣」最大幕後功臣。（資料照，記者潘少棠攝）

仙女懶媽認為，漂亮的女生讓人喜歡；有能力的女生讓人敬愛；漂亮又有能力的女生人近可酸。她指賈永婕在被酸、被質疑、被謾罵後仍能堅持到底，這是心理上的極限運動。曾經多次挑戰鐵人三項的賈永婕，成功展現強大的心理特質。最後仙女懶媽更開心說：「又美又強又瘋的賈董誰能不愛」。她的發文也成功釣出賈永婕本人，在底下留言：「人盡可酸哈哈哈哈哈」。

