娛樂 最新消息

短劇男神爆染毒、私生活亂 舊愛懶理聲明…回嗆：親眼看見

何健麒。（翻攝自微博）何健麒。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國短劇演員何健麒因撞臉「王子」邱勝翊走紅，他去年才剛走過劈腿爭議，如今又被一名自稱前女友的女網友實名舉報「染毒」，昨（25日）發聲否認。

該名女網友爆料，2021年與何健麒同居期間，曾多次親眼目睹他吸毒，還指他同年10月在北京住處因涉毒被警方帶走，接受尿檢、血檢與毛髮檢測。她更指稱，何健麒為了遮掩剃髮痕跡，特地以接髮辮造型示人，私生活也相當混亂，痛斥其行為失德，呼籲相關單位將他踢出演藝圈。

何健麒遭舊愛爆染毒、私生活混亂。（翻攝自微博）何健麒遭舊愛爆染毒、私生活混亂。（翻攝自微博）

面對指控，何健麒火速反擊，不只否認所有說法，還直接報案。他在微博自嘲發文：「大姐，營銷號看多了吧，短劇演員沒那麼高收入，别搞我啦，一窮二白的，造謠你都得有個譜啊。」語氣又無奈又帶點嘲諷。工作室隨後也發出嚴正聲明，強調內容皆為不實指控，已正式報案並將追究誹謗責任，要求賠償相關損失。

何健麒遭舊愛爆染毒、私生活混亂。（翻攝自微博）何健麒遭舊愛爆染毒、私生活混亂。（翻攝自微博）

然而，女方並未退讓，再度發文反擊，強調所有內容皆為親眼所見、親身經歷，「願接受一切核查質證！還有，姐不缺錢」，雙方隔空交火，讓事件在網路上持續延燒。網友意見也明顯分歧，有人質疑何健麒說法避重就輕，也有人認為在沒有實質證據前，不該急著下定論。

事實上，何健麒的走紅本身就像一齣短劇，他原本只是中國高鐵售票員，因帥照在網路瘋傳被挖掘出道，轉戰短劇圈後迅速爆紅，甚至在2025年初被封為「短劇F4」。只是人氣還沒站穩，爭議卻接連上門。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

