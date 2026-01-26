李亞萍突動彈不得！向余天求救 黃西田全說了

劍湖山《耐斯歌廳秀》3月起歡樂登場。（劍湖山世界提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「耐斯歌廳秀」自3月8日起，連續3個月、每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，由「不老歌王」黃西田領軍「台灣濱崎步」王彩樺、劉福助、方駿、澎澎、王中平、朱海君等15組藝人接力熱唱演出，將歌廳秀原汁原味呈現。

肩負歌廳秀歡樂重任的黃西田表示：「舞台陪伴我走過一甲子人生不同階段，每一次站上去都有新的感受。能把自己的情感與經驗透過表演分享給觀眾，是我一直堅持下去的重要原因。」

請繼續往下閱讀...

黃西平領軍《耐斯歌廳秀》。（劍湖山世界提供）

此次身兼演出與節目秀導，黃西田表示「歌中劇」是歌廳秀的靈魂，笑梗很重要，分享過往歌廳秀有T字伸展台，歌手都習慣走到舞台前端演唱，有次因為客滿，臨時將伸展台撤掉，但歌手已經習慣往前走，因而掉下舞台，意外增加現場笑果；李亞萍則因高跟鞋的鞋跟卡在舞台木板的縫隙間，動彈不得，只能著急拜託向後台的他跟余天求救，台下也是笑到不行，希望此次的歌廳秀現場的大笑聲不斷。

王彩樺難忘秀場趣事。（劍湖山世界提供）

王彩樺則放話每場的服裝造型都會不同，更會自掏腰包準備小禮物，提到以前的趣事，王彩樺笑說16歲出道就在歌廳演出，有次她在舞台上唱跳演出，身穿流蘇亮片的比基尼造型服，因為動作過大，左肩帶瞬間斷線，眼見就快走光，當下只能用左手抱著左胸，右手拿麥克風演出，最後驚險的過關，「台下觀眾也為我捏了一把冷汗，爆笑成一團，我也自嘲差一點就要拿出來拜天公，這個意外，竟成為當天的舞台爆棚笑果！」

王中平期待在劍湖山世界開唱。（劍湖山世界提供）

王中平則分享15年前曾在劍湖山拍戲，對它有很深的情感，過往的回憶湧上心頭，還自爆：「劍湖山的園區遊覽簡介就是我與老婆余皓然還有寶貝兒子拍攝的，只要入住劍湖山渡假大飯店，一打開電視就會看到我們全家的導覽影片，整個樂園應該屬我最熟悉了，此次連續三個月都會在這登台，超開心的啦！」《耐斯歌廳秀》門票熱賣中，詳情請洽劍湖山世界官網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法