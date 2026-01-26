自由電子報
娛樂 最新消息

KaoJane回娘家！葉芷妤火辣撩小九 台粉狂喊：阿嬤在看啦

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國人氣GL組合「KaoJane」帶著主演的話題劇集《Love Design愛情設計》，在24日於新莊Zepp New Taipei舉行粉絲見面會，其中Jane Yeh葉芷妤是台泰混血，也是Netflix原創泰劇《瘋狂獨角獸Mad Unicorn》女主角徐曉雨，近年備受矚目，當天更不停用中文與粉絲交流互動。

Kao（左）Jane葉芷妤不光演技精湛，唱歌跳舞也沒問題。（NAC、YIWO提供）Kao（左）Jane葉芷妤不光演技精湛，唱歌跳舞也沒問題。（NAC、YIWO提供）

面對現場座無虛席的粉絲，Jane Yeh以中文親切問候：「大家好！我是葉芷妤。」綽號「小九」的Kao也誠意十足，用一口標準中文介紹：「大家好！我是妳們的KaoKao（糕糕）。」聊到此刻心情，Jane Yeh盛讚粉絲乖巧：「很有秩序，又特別優雅！」Kao則感謝粉絲讓她感到溫暖，而她也特別為Jane Yeh在台灣拍攝的電影《無形》送上祝福，希望作品上映時能獲得更多關注與支持。

葉芷妤以流利中文與粉絲交流。（NAC、YIWO提供）葉芷妤以流利中文與粉絲交流。（NAC、YIWO提供）

Kao在泰國是天后級女神，IG破千萬粉絲追蹤，「小九」是她的小名，開心與粉絲比愛心。（NAC、YIWO提供）Kao在泰國是天后級女神，IG破千萬粉絲追蹤，「小九」是她的小名，開心與粉絲比愛心。（NAC、YIWO提供）

聊到私下生活與旅遊話題，Jane Yeh二話不說甜笑：「私房景點當然是我家…。」此話一出火速惹得全場粉絲嗨爆，她順勢表示今天阿嬤也有來到現場，一旁的Kao開心看到阿嬤來，並起身向長輩致意問候：「阿嬤您好，請多關照！」除了表示有機會會帶Kao去家裡吃飯外，她希望能帶Kao體驗淡水騎腳踏車、欣賞夕陽的浪漫行程。Kao則笑說：「只要能一起，去哪裡都很開心。」可愛的還有以名字為設計，互用台語跟中文對彼此說「阿姐，妳真正有夠（Kao）水！」、「芷妤，妳真（Jane Yeh）的好美。」兩人在舞台上的互動自然流露默契，也讓粉絲感受到彼此之間的深厚情誼。

Kao（左）、Jane見面會上被粉絲央求要加場。（NAC、YIWO提供）Kao（左）、Jane見面會上被粉絲央求要加場。（NAC、YIWO提供）

Kao（右）Jane帶著《愛情設計》來台。（NAC、YIWO提供）Kao（右）Jane帶著《愛情設計》來台。（NAC、YIWO提供）

見面會上，KaoJane共演唱了《Love You 3000》、《I'll Do It How You Like It》與攜手主演的《愛情設計》主題曲《Love Design》，還有致敬歌手汪蘇瀧，合唱經典放閃中文歌《有點甜》。兩人分別帶來個人舞台表演，Kao帶來《Damn Right》，曼妙舞姿下襯托出穠纖合度的好身型，時而不經意的對粉絲放電，「水晶系女神」美譽實至名歸。Jane Yeh則帶來《DUM DUM》，性感撫媚令人目不轉睛，Jane Yeh最後竟帥氣將外套脫去，呈現不同於戲劇角色的一面，更是讓粉絲尖叫聲沒停下。不過由於Jane Yeh真的太性感，網友還笑說：「妳阿嬤在看啊！」

Kao（左）、Jane仔細看粉絲問題。（NAC、YIWO提供）Kao（左）、Jane仔細看粉絲問題。（NAC、YIWO提供）

點圖放大body

