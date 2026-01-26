陳美鳳率「超大咖星光團」現身花蓮 方芳芳、周丹薇目睹一幕心碎

陳美鳳率星友團挺災區。（台灣優質生命協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣最美歐巴桑陳美鳳信守承諾，再度率領演藝圈重量級卡司深入花蓮光復鄉，舉辦老中青三代巨星雲集的「愛傳承關懷演唱會」。陳美鳳強調要以具體行動將歌聲化為溫暖力量，陪伴長輩度過艱難時刻。祕書長紀寶如先前多次親赴災區，面對滿目瘡痍的景象深感不捨，促使協會與臻佶祥社會服務協會攜手，在此次活動中捐贈350份食物包與生活物資，實質關懷當地的低收入戶、身心障礙者與獨居老人。

方芳芳也露面活動。（優質生命協會提供）

常務理事方芳芳與女星周丹薇日前走訪花蓮進行深度訪視，揭開了當地長輩生活困境的真實面貌。兩人走進一戶僅靠微薄津貼維生的老夫妻家中，發現兩老的遮風避雨之處僅是簡陋的鐵皮貨櫃屋，且因日前風災導致屋頂毀損，起居空間幾乎全開放，生活安全堪慮。方芳芳與周丹薇感嘆真正的關懷並非短暫停留，而是傾聽長輩的孤單與需求，協會目前也已啟動募款行動，全力協助這對痛失愛子的老夫妻重建家園，讓關懷不流於形式。

周丹薇前往花蓮地區進行長輩訪視。（優質生命協會提供）

向娃以歌聲傳遞關懷。（優質生命協會提供）

於光復商工盛大登場的演唱會更是星光璀璨，演出陣容包括陳美鳳、方芳芳、劉福助、向娃、李明依、張瓊姿、方駿、澎澎、周丹薇、鄭仲茵、黑旋風、紀麗如及廖威廉等知名藝人。眾星不僅在舞台上展現精湛演出，更透過音樂與現場摸彩活動，與長輩及災民在歡笑中度過溫暖午後。

