丁寧看101徒手攀登想到生死瞬間 被霍諾德「一個表情」震住

丁寧。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功徒手攀登台北101，歷時1小時31分鐘完成壯舉，讓全台、甚至全球觀眾屏氣凝神。這場高空挑戰不只震撼攀岩界，也讓不少人上了一堂關於「恐懼與平靜」的人生課，女星丁寧就是其中之一。

霍諾德歷時1小時31分鐘成功登頂台北101。（Netflix提供）

丁寧在臉書透露，自己一早7點睜開眼，第一件事就是衝去看天氣，看到窗外久違的陽光，忍不住在心裡歡呼：「太好了！有陽光，今天應該會爬。」果然，上午9點挑戰正式展開，她形容那一刻像是「全台灣、甚至全世界都一起屏住呼吸」，所有人的目光只剩下霍諾德一步一步往上爬的身影。

請繼續往下閱讀...

當天丁寧其實人在劇組拍戲，卻完全無法專心，「一邊拍戲一邊偷看轉播」，眼神緊盯螢幕，跟著他一層一層往上數。她坦言，理智上知道人造大樓比自然岩壁穩定、施力點也相對好找，但那個高度才是真正讓人頭皮發麻的地方。

霍諾德歷時1小時31分鐘成功登頂台北101。（Netflix提供）

最讓丁寧佩服的，不是技巧，而是霍諾德的表情管理，「從爬第一層開始到快要登頂，表情完全一樣，像在平地看著你一樣」，那種毫無波動、沒有一絲恐懼的平靜，讓她直呼看見了「內在平靜帶來的強大力量」。

這份感受也讓丁寧想起自己過去的生死瞬間，曾有一次孩子被離岸流拉向外海，她穿著救生衣游過去救人，卻在抓住孩子的那一刻，又被水流往外海拖走。自認游泳不差的她，在瞬間被恐懼吞噬，「嚇到完全喪失游泳能力，怕到忘了我還穿著救生衣」，直到她不斷提醒自己「我是會游泳的，我可以的」，才慢慢冷靜下來，帶著孩子游回岸邊。

霍諾德登頂台北101。（Netflix提供）

也因此，當她看到霍諾德在高空中，連「哇，今天風很大，絕對不能掉下去」，都能說得如此日常，更是深受震撼。她形容，那不是沒有害怕，而是能夠平靜地和恐懼站在一起。

霍諾德歷時1小時31分鐘成功登頂台北101。（Netflix提供）

丁寧在文中寫下她對「勇敢」的全新理解：「勇敢不是無所畏懼，勇敢是因為你可以平靜的跟你的恐懼站在一起，跟朋友一樣。」她特別感謝霍諾德，以及促成這次挑戰的重要推手賈永婕，直呼這90分鐘不只是一次極限挑戰，更讓所有觀看的人見識到人類意志力能到達的境界，並以「平靜是生命中最大的力量」為這場攀登下註解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法