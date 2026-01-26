自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德攀101讓世界看見台灣！網列賈永婕超狂事蹟喊「選台北市長」

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（擷取自臉書）美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功徒手攀登508公尺高的台北101，Netflix全程直播，國旗飄揚的入鏡畫面也廣傳190個國家。幕後推手台北101董事長賈永婕因此再度被網友狂讚，有人甚至在Threads細數她近年來的「超狂事蹟」，釣出本人幽默現身回應。

一名網友在Threads戲謔發文表示，「賈永婕你夠了沒！？身為曾在101上過班的人，每次站在窗邊腿都會微抖，我實在看不下去你這種人了。」接著開始盤點她的「戰績」，包括與Netflix合作，讓Alex徒手攀登101行銷台灣；她本人也曾綁安全繩攀上101頂端圓球拍攝宣傳；完成Arch to Arc倫敦至巴黎跨海三鐵挑戰賽；成為首位亞洲女性接力泳渡英吉利海峽抵達法國；率台灣隊完成美國「逃離惡魔島」鐵人三項；完成台東226公里國際鐵人三項賽事；並在雙北世壯運與主播夏嘉璐同隊奪下水球金牌。

原PO也提到，賈永婕在疫情期間捐贈數百台高流量氧氣鼻導管系統、加護型保溫箱協助早產兒與重症孩童，每逢台灣有難總是跳出來衝前線募款數億元，同時也是流量極高、行銷力驚人的「網紅董事長」。

他形容賈永婕把對生命的熱情不遺餘力展現出來，讓懶惰的人無藉口、讓陷於疾病與急難的人看到希望，也讓全世界透過Netflix看見台北101、看見台灣，「你這種人，害我今天看著螢幕熱淚盈眶，在晦暗中給了人們一絲曙光，還超可惡地漂亮，台灣人情何以堪。」

貼文曝光後迅速爆紅，不到1天已累積16萬人按讚。賈永婕本人也現身留言區幽默回應，「哈哈哈哈真的有夠討人厭，還自我感覺良好，自戀鬼！」其他網友紛紛大讚，「謝謝永婕姐對台灣做的一切」、「101有史以來最強董座」，甚至有人開始呼籲她挑戰2026台北市長選舉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中