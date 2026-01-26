霍諾德攀101讓世界看見台灣！網列賈永婕超狂事蹟喊「選台北市長」

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功徒手攀登508公尺高的台北101，Netflix全程直播，國旗飄揚的入鏡畫面也廣傳190個國家。幕後推手台北101董事長賈永婕因此再度被網友狂讚，有人甚至在Threads細數她近年來的「超狂事蹟」，釣出本人幽默現身回應。

一名網友在Threads戲謔發文表示，「賈永婕你夠了沒！？身為曾在101上過班的人，每次站在窗邊腿都會微抖，我實在看不下去你這種人了。」接著開始盤點她的「戰績」，包括與Netflix合作，讓Alex徒手攀登101行銷台灣；她本人也曾綁安全繩攀上101頂端圓球拍攝宣傳；完成Arch to Arc倫敦至巴黎跨海三鐵挑戰賽；成為首位亞洲女性接力泳渡英吉利海峽抵達法國；率台灣隊完成美國「逃離惡魔島」鐵人三項；完成台東226公里國際鐵人三項賽事；並在雙北世壯運與主播夏嘉璐同隊奪下水球金牌。

請繼續往下閱讀...

原PO也提到，賈永婕在疫情期間捐贈數百台高流量氧氣鼻導管系統、加護型保溫箱協助早產兒與重症孩童，每逢台灣有難總是跳出來衝前線募款數億元，同時也是流量極高、行銷力驚人的「網紅董事長」。

他形容賈永婕把對生命的熱情不遺餘力展現出來，讓懶惰的人無藉口、讓陷於疾病與急難的人看到希望，也讓全世界透過Netflix看見台北101、看見台灣，「你這種人，害我今天看著螢幕熱淚盈眶，在晦暗中給了人們一絲曙光，還超可惡地漂亮，台灣人情何以堪。」

貼文曝光後迅速爆紅，不到1天已累積16萬人按讚。賈永婕本人也現身留言區幽默回應，「哈哈哈哈真的有夠討人厭，還自我感覺良好，自戀鬼！」其他網友紛紛大讚，「謝謝永婕姐對台灣做的一切」、「101有史以來最強董座」，甚至有人開始呼籲她挑戰2026台北市長選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法