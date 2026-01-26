「姐姐收割機」換口味？ 陳昊森街頭摟抱小2歲女星 一路親暱回飯店

〔記者李紹綾／台北報導〕29歲的陳昊森參與電影《刻在你心底的名字》走紅，近年將事業重心轉往中國發展，近期憑電視劇《難哄》「蘇浩安」一角再度打開知名度。他過去曾被封「姐姐收割機」，近日被拍到身邊出現新對象，正是小他2歲的中國女星蘭西雅。

陳昊森摟著蘭西雅撒嬌。（翻攝自微博）

陳昊森（右）搭著蘭西雅的肩。（翻攝自微博）

中國狗仔「蘇小五」今（26日）曝光一段街頭約會畫面，兩人從下榻的酒店一同外出用餐，一路互動自然又親暱。等紅燈時，陳昊森順手將蘭西雅摟進懷裡，完全不避諱路人目光，隨後還一起騎著共享單車前往餐廳，氣氛輕鬆甜蜜。用餐結束後，陳昊森先走出店外等候，發現女方遲遲未出現，還貼心折返回店內找人，細節滿滿。

接著兩人在路邊等車時，182公分的陳昊森展現反差萌，不但緊緊摟著蘭西雅，還把頭靠在她身上撒嬌，粉紅泡泡幾乎溢出畫面。最後兩人搭車回到飯店，抵達門口時，蘭西雅轉身似乎想牽他的手，他則順勢搭住對方肩膀，勾肩並肩走進酒店，為這場約會畫下句點。對於戀情是否曝光，雙方目前皆未對外回應。

陳昊森（左）與蘭西雅（右）爆戀情。（翻攝自微博）

陳昊森被拍到與蘭西雅騎共享單車約會。（翻攝自微博）

其實，陳昊森與蘭西雅去年曾合作電影《小徑分岔的花園》，如今被拍到如此親密互動，也讓外界猜測是否「假戲真做」。回顧他的感情史，陳昊森2021年曾與「歐弟」歐漢聲的前妻鄭雲燦傳出緋聞，2023年又被拍到與大13歲的金曲歌后魏如萱同遊日本，甚至有「溫馨接送情」，但當時雙方皆強調只是好朋友。如今再添新緋聞，也讓粉絲直呼他的感情動態始終比戲劇還精彩。

陳昊森（左二）去年與蘭西雅（右）合作電影《小徑分岔的花園》。（翻攝自微博）

