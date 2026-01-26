自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「姐姐收割機」換口味？ 陳昊森街頭摟抱小2歲女星 一路親暱回飯店

〔記者李紹綾／台北報導〕29歲的陳昊森參與電影《刻在你心底的名字》走紅，近年將事業重心轉往中國發展，近期憑電視劇《難哄》「蘇浩安」一角再度打開知名度。他過去曾被封「姐姐收割機」，近日被拍到身邊出現新對象，正是小他2歲的中國女星蘭西雅。

陳昊森摟著蘭西雅撒嬌。（翻攝自微博）陳昊森摟著蘭西雅撒嬌。（翻攝自微博）

陳昊森（右）搭著蘭西雅的肩。（翻攝自微博）陳昊森（右）搭著蘭西雅的肩。（翻攝自微博）

中國狗仔「蘇小五」今（26日）曝光一段街頭約會畫面，兩人從下榻的酒店一同外出用餐，一路互動自然又親暱。等紅燈時，陳昊森順手將蘭西雅摟進懷裡，完全不避諱路人目光，隨後還一起騎著共享單車前往餐廳，氣氛輕鬆甜蜜。用餐結束後，陳昊森先走出店外等候，發現女方遲遲未出現，還貼心折返回店內找人，細節滿滿。

接著兩人在路邊等車時，182公分的陳昊森展現反差萌，不但緊緊摟著蘭西雅，還把頭靠在她身上撒嬌，粉紅泡泡幾乎溢出畫面。最後兩人搭車回到飯店，抵達門口時，蘭西雅轉身似乎想牽他的手，他則順勢搭住對方肩膀，勾肩並肩走進酒店，為這場約會畫下句點。對於戀情是否曝光，雙方目前皆未對外回應。

陳昊森（左）與蘭西雅（右）爆戀情。（翻攝自微博）陳昊森（左）與蘭西雅（右）爆戀情。（翻攝自微博）

陳昊森被拍到與蘭西雅騎共享單車約會。（翻攝自微博）陳昊森被拍到與蘭西雅騎共享單車約會。（翻攝自微博）

其實，陳昊森與蘭西雅去年曾合作電影《小徑分岔的花園》，如今被拍到如此親密互動，也讓外界猜測是否「假戲真做」。回顧他的感情史，陳昊森2021年曾與「歐弟」歐漢聲的前妻鄭雲燦傳出緋聞，2023年又被拍到與大13歲的金曲歌后魏如萱同遊日本，甚至有「溫馨接送情」，但當時雙方皆強調只是好朋友。如今再添新緋聞，也讓粉絲直呼他的感情動態始終比戲劇還精彩。

陳昊森（左二）去年與蘭西雅（右）合作電影《小徑分岔的花園》。（翻攝自微博）陳昊森（左二）去年與蘭西雅（右）合作電影《小徑分岔的花園》。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中