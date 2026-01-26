自由電子報
娛樂 最新消息

卜星慧男友猝逝爆一天內被趕出家門 發聲還原實情

〔記者張釔泠／台北報導〕歌手卜星慧今天爆出製作人男友上月猝逝後，被男友姊姊在24小時內趕出家門的新聞，她坦言對於新聞報導的內容感到非常錯愕，也否認自己遭到「淨身出戶」的要求，表示男友姊姊給予她很多照顧。

卜星慧否認男友過世後被逐出家門。（翻攝自IG）卜星慧否認男友過世後被逐出家門。（翻攝自IG）

她發出聲明表示，從未預期到私事會被如此大幅度地報導，男友生前也希望這段關係能夠低調，對於合照被曝光，她感到很難過，盼望相關傳言能夠止步，喊話身邊的朋友要專注未來，而不是持續追究與撕裂過去。

聲明全文如下：

各位媒體朋友們大家好，我是卜星慧

關於某些新聞報導的內容，坦白說我感到非常錯愕，也相當難過。

我從未預期自己的私事會被如此大幅度地報導，更未曾對外公開我與莊老師的關係。事實上，莊老師生前也一直希望這段關係能夠保持低調，因此在新聞中被指名道姓，甚至出現我們的合影，讓我感到相當難過。

自莊老師離世，事情發生至今，我已安頓好自己的住處，也逐漸調整好心情，準備重新整理生活，迎接下一個階段。

但我必須鄭重澄清，我與莊老師的姊姊之間，並不存在外界所形容的惡劣關係。這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧，也曾協助處理我與身邊親友的各種事務。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。

關於「被要求不能帶走屋內物品、需出示發票收據」的說法，完全與事實不符。我是在姊姊的協助與監督下，我整理並帶走的物品皆為我個人物品，過程中姊姊也沒有阻止我搬離或帶走屬於我的東西。

關於「不到24小時即被男友姊姊逐出家門」的說法，同樣不屬實。莊老師離世後，我仍有近一週的時間持續出現在原本的工作室，慢慢整理與收拾物品，過程中姊姊從未催促、驅趕我離開，現場也有多位親友可以作證。而姊姊從未對我表達「不准帶走任何物品，認定皆屬莊家財產」的說法，也沒有讓我產生這樣的感受。

事情發展至今，我深知莊老師身邊的每一個人都在承受失去的痛苦，大家都有各自艱難的處境。我由衷希望相關的傳言能在此止步。莊老師對我們而言，都是極其重要、無可取代的人，彼此之間的牽連與情感非常深厚，後續仍有許多現實與生活需要慢慢面對與處理。

懇請身邊關心我們的朋友，在心裡去紀念就好，逝去的已無法改變，我們更需要專注於眼前的生活與未來，而不是持續追究與撕裂過去。

謝謝大家的理解與體諒。

—— 卜星慧

點圖放大body

