娛樂 最新消息

香蕉哥哥曝凍齡秘訣！合體老婆草莓姐姐：最怕她流淚

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈夫妻檔香蕉哥哥與草莓姐姐將出席東森電視年度盛事「YOYO魔法樂園嘉年華」，夫妻倆在活動前夕接受訪問，不僅大方公開維持20年如一日的「凍齡秘訣」，更分享私下育兒趣事與夫妻相處之道，香蕉哥哥甚至自爆，在家最怕草莓姐姐「淚流滿面」。

香蕉哥哥自爆最怕草莓姐姐哭。（東森電視提供）香蕉哥哥自爆最怕草莓姐姐哭。（東森電視提供）

香蕉哥哥出道多年容顏未改，常被網友開玩笑說是「吃小孩」維持青春。對此，香蕉哥哥笑著揭密，維持狀態的方法其實很單純：「盡量吃少一點、不要變太胖，加上維持運動的習慣。」

他更感性表示，跟小朋友相處時會發自內心地開心大笑，心態年輕自然就顯得年輕。草莓姐姐也補充：「跟小朋友玩，甚至接觸大學生，整個人就會活在20歲的世界裡，保持活力。」

香蕉哥哥陪伴無數人長大，他笑稱現在已經快要達成「三代同堂」的成就：「今天才遇到高中朋友說從小看我長大，甚至有媽媽帶不到兩歲的小孩來看我，媽媽比小孩還激動！這份共同的回憶對我來說很珍貴也很幸福。」

談起寶貝兒子「小新」，夫妻倆好氣又好笑。香蕉哥哥透露，在家播YOYO音樂時，兒子反而比較喜歡玩機器人，而且差別待遇明顯：「他看到媽媽在電視上就會說『很漂亮』，但對爸爸就沒有多餘的言論。」草莓姐姐則甜蜜幫老公緩頰：「不會啦，他有說你在電視上很帥，也很關注我們電視上任何的露出。」

兩人平時工作忙碌，私下照顧小孩就像「大隊接力」，一人工作結束就立刻接手照顧，默契十足。關於管教方式，兩人表示沒有特定誰扮黑臉，香蕉哥哥表示：「通常是我們其中一位如果看到有不對的行為，都是嚴厲地跟他說這是很危險的事情。」草莓姐姐則分享育兒觀：「我們從不體罰，而是讓孩子知道原因及後果，例如做錯事就不能出去玩，讓他自然學習。」

被問及若私下意見不合時如何溝通？兩人異口同聲表示會用「討論」取代吵架，尊重對方的想法，絕不強迫。不過，被問到最怕老婆什麼事？香蕉哥哥立刻爆料：「最怕她哭！因為我都不知道她為什麼哭。」

原來草莓姐姐感性豐富，看韓劇會哭，連第一次送兒子去上課，她都在咖啡廳哭了兩小時。草莓姐姐也表示自己就很愛哭，哭點也很奇怪，香蕉哥哥笑說：「我也會感動，但不會哭那麼久，有時候看到她淚流滿面問怎麼了，才知道是劇情太感人。」

