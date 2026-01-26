自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德攻頂101！手機竟沒保護殼 「這張」照片讓全台男友緊張了

艾力克斯霍諾德完成台北101攀登，站在避雷針上的照片被網友拿來做迷因梗圖。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德完成台北101攀登，站在避雷針上的照片被網友拿來做迷因梗圖。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前成功完成無繩攀登台北101的極限挑戰，壯舉震撼全球，也讓台灣地標再度登上國際舞台。不過，比起91分鐘攻頂的驚險過程，一張他站在508公尺高空、單手扶著避雷針、另一手低頭滑手機的畫面，意外在社群平台掀起另類風暴，迅速被網友製作成各式迷因，笑翻全網。

該張照片曝光後，立刻在Threads等平台瘋傳，搭配「避雷針上滑手機：愛你的人在哪都能回訊息」的文字，被封為最新一代「感情照妖鏡」。不少網友直呼，這根本不是攀岩照片，而是情侶之間的「生存考驗」。甚至有人精準統計，笑稱「目前已有2,737位男友正在被質問」，隨後更有人更新數據，表示「受害人數」已突破1.3萬人，調侃這張圖堪稱年度「情侶殺手」。

面對這張堪稱「高空已讀」的鐵證，網友們也沒忘記替廣大男性族群發揮創意護航。有人幽默表示：「別怪他們，你們家那邊沒訊號，101比較高收得好」還有眼尖網友發現另一個「硬核細節」，霍諾德不只把手機帶上101頂端，竟然還沒裝保護殼，直呼「這才是真正的硬漢」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中