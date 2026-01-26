霍諾德攻頂101！手機竟沒保護殼 「這張」照片讓全台男友緊張了

艾力克斯霍諾德完成台北101攀登，站在避雷針上的照片被網友拿來做迷因梗圖。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前成功完成無繩攀登台北101的極限挑戰，壯舉震撼全球，也讓台灣地標再度登上國際舞台。不過，比起91分鐘攻頂的驚險過程，一張他站在508公尺高空、單手扶著避雷針、另一手低頭滑手機的畫面，意外在社群平台掀起另類風暴，迅速被網友製作成各式迷因，笑翻全網。

該張照片曝光後，立刻在Threads等平台瘋傳，搭配「避雷針上滑手機：愛你的人在哪都能回訊息」的文字，被封為最新一代「感情照妖鏡」。不少網友直呼，這根本不是攀岩照片，而是情侶之間的「生存考驗」。甚至有人精準統計，笑稱「目前已有2,737位男友正在被質問」，隨後更有人更新數據，表示「受害人數」已突破1.3萬人，調侃這張圖堪稱年度「情侶殺手」。

面對這張堪稱「高空已讀」的鐵證，網友們也沒忘記替廣大男性族群發揮創意護航。有人幽默表示：「別怪他們，你們家那邊沒訊號，101比較高收得好」，還有眼尖網友發現另一個「硬核細節」，霍諾德不只把手機帶上101頂端，竟然還沒裝保護殼，直呼「這才是真正的硬漢」。

