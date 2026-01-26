賈永婕很棒！ 前立委謝欣霓發聲致歉

霍諾德（右）挑戰徒手攀爬台北101後，與賈永婕激動擁抱。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午徒手攀爬台北101大樓成功登頂，讓台灣再次被國際看見，對於這項創舉，三立新聞台前主播蕭彤雯發文點名台北101董事長賈永婕，直言：「若不是賈永婕，我覺得這不會成。」

昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓，稍早也在臉書發文坦言，一開始大多數的人不看好她（指賈永婕），包括她在內，「不看好的原因是這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？」



謝欣霓說，昨天101被世界看見後，她想起以前也沒人看好前總統陳水扁會當台北市長，她表示：「2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信他會當選總統。」做好一切努力，等待機會就能夠翻轉，透過發文，謝欣霓表示自己必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉！

謝欣霓重申，之前她對於賈永婕的公司經營方式確實有一些意見，「不過這一次她真的很棒，非常棒！也只有身為運動高手的她，才有這個勇氣做這個決定！」同時認為今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，連她也覺得這是個非常好的想法，「既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！」

