霍諾德徒手攀爬101 莎莉夫人曝光錢買不到的行銷台灣策略

霍諾德25日攀登台北101成功登頂，台灣國旗也在畫面中隨風飄揚。（記者方賓照攝）

〔記者王靖惟／台北報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德昨（25日）挑戰赤手攀爬台北101，吸引全世界關注，完成後更是直接在台舉辦國際記者會，接受多家外媒訪問，從計畫初期，以及期間過程紀錄，直至最後完成創舉創造的高收視以及行銷曝光畫面，網紅莎莉夫人直言「這是用錢也買不到的」

莎莉夫人發文直指「破億元台幣的國際行銷，國旗、台灣成功露出」她表示若你有上億台幣的經費，你的廣告露出驗收標準是：1. 讓全球190個國家的觀眾，在同一時間鎖定同一個頻道，觀看超過至少半小時，其間保證看到你的品牌名稱及Logo。2.在美國3大電視ABC 、CBS、NBC及CNN還有FOX主流新聞時段，露出新聞至少30秒，Bar必須有品牌名稱；以上媒體之官方網站首頁也必須露出。3.歐洲至少5個不同國家的新聞媒體露出。4.日、韓及東南亞各國至少5國媒體露出。5.找具備國際知名度的明星（必須是美國奧斯卡或世界三大影展 — 威尼斯、柏林、坎城影展得主）錄製長度至少30秒的影片，口白提到品牌名稱。6. 找具備國際影響力的KOL，追蹤人數超過一億，在社群網站發文、貼照片或發限動至少一則。台灣有哪個公關公司敢拍胸脯保證：「交給我們，我們使命必達！」

艾力克斯霍諾德站上台灣最高點的畫面放送各國。（Netflix提供）

莎莉夫人指出「這是不可能的任務」，問題不在預算，是「有再多錢也買不到」更幌論整個創舉與計畫在執行期間，透過艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101，以及Netflix在全球190個國家直播，螢幕上全程標示著Taipei, Taiwan.，女主播在轉播時，也是直接說Taiwan，以及101董事長賈永婕的細心安排，讓台北101前國旗迎風飄揚，怎麼拍都會自然入鏡。隨著Netflix直播攝影鏡頭傳送至各國，不會也沒有被馬賽克處理，另外美國三大電視台、主要報紙— 紐約時報、華盛頓郵報；英國BBC、英國三大日報之一的衛報（The Guardian）；日本、韓國及東南亞各媒體，都有大篇幅報導，都提到了Taiwan還有Taipei101.

莎莉夫人繼續舉例，美國有線電視網CNN是在首頁就報導霍諾德的創舉，標題是：”See free solo climber Alex Honnold summit Taipei 101.”，BBC也在首頁報導：”Alex Honnold has become the first person to climb the Taiwanese building alone without safety equipment.”這時標題出現的 #Taipei101以及BBC報導出現 #Taiwanese，真的有錢也買不到的「版面」和「用字」。

莎莉夫人甚至說明奧斯卡影后莎莉賽隆提到Taipei101的影片 及 IG追蹤人數超過3.5億的金卡戴珊轉發霍諾德攀爬台北101的限時動態……誰能同時請得動這兩位，為同一件事宣傳？傳聞金卡戴珊在IG業配宣傳價是100萬美金起跳。 問題是，就算有100萬以上的美金，也要看「不缺錢」的她爽不爽接這個宣傳案。

因此霍諾德以及幕後團隊工作人員以及台灣團隊各單位的幕後協調與合作，加上台北101大開綠燈、101董事長賈永婕相信專業、相信夢想與勇氣的決定，讓台灣完成近乎不可能的國際宣傳。

