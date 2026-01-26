自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德徒手征服台北101 Netflix死亡備案曝光：緊握「這10秒」

美國攀岩家霍諾德25日徒手挑戰台北101，身影穿梭於兩面飄揚的國旗之間。（美聯社）美國攀岩家霍諾德25日徒手挑戰台北101，身影穿梭於兩面飄揚的國旗之間。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕奧斯卡金獎紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）主角、全球最頂尖攀岩家霍諾德（Alex Honnold），25日上午在風和日麗的台北信義區，成功完成了極限挑戰：徒手獨攀508公尺高的台北101大樓。雖然直播畫面中霍諾德身手矯健，但轉播單位 Netflix 事後證實，為了避免全球觀眾親眼目睹「死亡直播」，製作單位在訊號傳輸上設下了一道最後的保險防線。

Netflix死亡備案：墜落需10.2秒、訊號延遲10秒

根據《富比士》（Forbes）揭露，儘管 Netflix 預期挑戰會成功，但仍制定了嚴格的「災難應變計畫」。Netflix 副總裁加斯平（Jeff Gaspin）受訪時直言：「如果不幸發生墜落，我們就會切斷畫面。我們設置了10秒的延遲，沒人希望看到那種慘劇，但若發生了，我們就是直接切掉，就這麼簡單。」

巧合的是，物理學計算顯示，若人體從台北101頂端自由落體墜地，考量空氣阻力後，過程大約需要10.2秒。這意味著 Netflix 的10秒延遲機制，是經過精密計算的「死亡屏蔽時間」，剛好能在悲劇觸地前一刻截斷訊號。

這場挑戰原定24日晚間進行，因台北降雨導致建築表面濕滑而延後，最終在25日上午放晴時登場。對於這棟台灣地標，霍諾德在接受《Deadline》採訪時，給出了獨特的見解。他表示，雖然這挑戰看似玩命，但台北101特殊的「阻尼器與斗栱結構」反而救命。

「如果出了差錯，我通常會死。但在這棟特定建築上，這不完全正確，因為每隔幾層樓就有突出的陽台。」霍諾德解釋，台北101層層疊疊的幾何形狀，意味著即便失手，他極可能只是跌落在下方的露台，而非直墜地面，「從某些角度看，這其實比我過去爬過的許多岩壁都來得安全。」

30年經驗戰勝恐懼　全球熱議台灣地標

現年39歲的霍諾德擁有30年攀岩經驗，2017年徒手攀登優勝美地「酋長岩」的壯舉讓他名留青史。這次《摩天大樓直播》（Skyscraper Live）是他首次挑戰人造摩天大樓。

他在攀登前坦言：「這是我第一次攀爬巨大的人造結構，感覺肯定會有些不同。」最終他穩健地完成挑戰，讓台北101的身影再次隨著 Netflix 直播傳送到全球觀眾眼前。

點圖放大body

