霍諾德徒手攻頂台北101！ 幕後造型師曝改這條褲子「膽戰心驚」

霍諾德爬台北101服裝，引起討論。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰無繩攀登台北101，全程耗時約91分鐘完成壯舉，震撼全球觀眾。除了驚險刺激的攀登過程備受關注，他當天所穿著的裝備也意外成為話題焦點。曾入圍臺北戲劇獎「最佳劇場設計獎（服裝造型）」的舞台與時尚服裝造型設計師謝介人，近日就分享自己參與Netflix《赤手獨攀台北101：直播》幕後工作的經歷。

謝介人透露，這次受邀擔任美國造型團隊的助理，實際參與霍諾德登頂當天的服裝準備。霍諾德身上所穿的上下裝，皆來自戶外品牌The North Face的「Summit Series巔峰系列」，主打高延展性與活動自由度，適合極限攀登使用。其中那條黑色運動褲，正是由謝介人親手進行細部修改。

他在社群發文中表示，過去經手過無數服裝，卻從未像這次一樣感到壓力巨大，「每一針、每一線都不敢出錯，深怕一個小失誤就影響他的攀爬表現。」原來霍諾德在首次試攀時，發現褲子口袋會不斷掀開，可能影響動作流暢度，謝介人因此臨時以手縫方式加上魔鬼氈固定，才解決問題，也獲得霍諾德本人的肯定。

直到霍諾德順利登頂、任務完成的那一刻，謝介人心中的大石頭才終於放下，隨著節目播出，不少觀眾也好奇霍諾德的同款裝備是否能入手。The North Face方面回應，各地區因生產線不同，商品細節略有差異，但「Summit Series巔峰系列」在台灣仍有販售，包括台北101門市就能選購，讓不少戶外運動愛好者躍躍欲試。

