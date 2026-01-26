「烈酒魔法師」降臨！A-Lin金髮藍裝撞臉《遊戲王》黑魔導女孩

A-Lin展開出道20週年巡迴演唱會。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天生歌姬 「A-Lin」黃麗玲迎來出道20週年，巡迴演唱會「歌跡 Journey」於昨（24）日正式從中國佛山站揭開序幕，不只歌單誠意滿滿，舞台造型同樣成為話題焦點。其中一套金髮搭配藍色緊身服的造型意外引發網友集體歪樓，被指神似經典動漫《遊戲王》角色「黑魔導女孩」，掀起一波另類討論熱潮。

演唱會上，A-Lin換上多套全新舞台服裝，其中這套藍色造型最吸睛。她頭戴藍色尖帽，帽緣還裝飾亮眼羽毛，搭配貼身藍色服裝與金色長髮，原本被解讀為帶有「藍孔雀」的華麗意象，沒想到卻被眼尖粉絲聯想到《遊戲王》中的人氣角色。相關畫面在社群曝光後，迅速引發大量轉傳與討論。

請繼續往下閱讀...

A-Lin展開出道20週年巡迴演唱會。（翻攝IG）

不少網友在留言區發揮創意，笑稱 A-Lin 是「烈酒魔法師」、「喝不倒女孩」、「那魯灣黑魔導女孩」，甚至還有人歪樓比喻成「辣版賽魯」、「黑啤酒女孩」，幽默形容讓粉絲看了直呼笑到不行，也有人大讚她不論唱功或氣場都完美駕馭動漫感造型。

事實上，「歌跡 Journey」巡演以回顧 A-Lin 出道20年音樂歷程為主軸，從經典情歌到近年作品一網打盡。這回意外掀起的「黑魔導女孩」話題，更替演唱會增添不少話題性，也讓粉絲期待她接下來巡演是否還會再解鎖更多驚喜造型。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法