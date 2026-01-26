自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「烈酒魔法師」降臨！A-Lin金髮藍裝撞臉《遊戲王》黑魔導女孩

A-Lin展開出道20週年巡迴演唱會。（翻攝IG）A-Lin展開出道20週年巡迴演唱會。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天生歌姬 「A-Lin」黃麗玲迎來出道20週年，巡迴演唱會「歌跡 Journey」於昨（24）日正式從中國佛山站揭開序幕，不只歌單誠意滿滿，舞台造型同樣成為話題焦點。其中一套金髮搭配藍色緊身服的造型意外引發網友集體歪樓，被指神似經典動漫《遊戲王》角色「黑魔導女孩」，掀起一波另類討論熱潮。

演唱會上，A-Lin換上多套全新舞台服裝，其中這套藍色造型最吸睛。她頭戴藍色尖帽，帽緣還裝飾亮眼羽毛，搭配貼身藍色服裝與金色長髮，原本被解讀為帶有「藍孔雀」的華麗意象，沒想到卻被眼尖粉絲聯想到《遊戲王》中的人氣角色。相關畫面在社群曝光後，迅速引發大量轉傳與討論。

A-Lin展開出道20週年巡迴演唱會。（翻攝IG）A-Lin展開出道20週年巡迴演唱會。（翻攝IG）

不少網友在留言區發揮創意，笑稱 A-Lin 是「烈酒魔法師」、「喝不倒女孩」、「那魯灣黑魔導女孩」，甚至還有人歪樓比喻成「辣版賽魯」、「黑啤酒女孩」，幽默形容讓粉絲看了直呼笑到不行，也有人大讚她不論唱功或氣場都完美駕馭動漫感造型。

事實上，「歌跡 Journey」巡演以回顧 A-Lin 出道20年音樂歷程為主軸，從經典情歌到近年作品一網打盡。這回意外掀起的「黑魔導女孩」話題，更替演唱會增添不少話題性，也讓粉絲期待她接下來巡演是否還會再解鎖更多驚喜造型。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中