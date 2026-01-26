自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一定要幸福！ 黃豪平主持陳漢典、Lulu婚禮有洋蔥

黃豪平（右）昨晚主持陳漢典、「Lulu」黃路梓茵的世紀婚禮。（翻攝自黃豪平臉書）黃豪平（右）昨晚主持陳漢典、「Lulu」黃路梓茵的世紀婚禮。（翻攝自黃豪平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵25日晚間在台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，席開70桌力邀650位至親好友，Lulu以一頭亮眼金髮造型搭配純白平口婚紗，難得展現深邃「事業線」，陳漢典眼神充滿愛意，直呼：「我就是貪圖妳的美貌！真的非常吸引人，我愛的是妳的全部。」2人隨即深情相吻。

也是座上賓的藝人黃豪平，昨晚結束婚宴後在臉書感性發文，表示台灣發生2件不可能的事情，一件是美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德赤手成功攀爬台北101頂端，另一件就是Lulu跟陳漢典結婚了，他說：「我個人認為Lulu跟陳漢典結婚的難度某程度上甚於霍諾德。」

黃豪平坦言2人必須在過去的一年中瞞著所有親朋好友、媒體記者、甚至是吳宗憲哥的眼皮，且要跨過那座友誼的高牆，從超級好朋友變成戀人最後到結婚，他認為難度絕對是不亞於爬上101。

此外，黃豪平也仔細回想發現從2007年參加悶鍋模王選秀賽認識陳漢典、2013年超級模王大道認識Lulu，他個別認識了他們20年、13年的時間，「這是極其驚人的數字，更不用提這兩位在我人生不同軌跡當中出現的人」，而且，他竟會主持2人的結婚典禮。

黃豪平激動表示，謝謝2人為這個烏煙瘴氣的世界帶來了一個晚上歡樂，甚至這個歡樂也會鼓勵人很久很久，「有些時候幸福近在咫尺，只是看你有沒有那個勇氣向前用力一抓。」最後恭喜陳漢典、Lulu ，「一定要幸福喔！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中