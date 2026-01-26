一定要幸福！ 黃豪平主持陳漢典、Lulu婚禮有洋蔥

黃豪平（右）昨晚主持陳漢典、「Lulu」黃路梓茵的世紀婚禮。（翻攝自黃豪平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵25日晚間在台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，席開70桌力邀650位至親好友，Lulu以一頭亮眼金髮造型搭配純白平口婚紗，難得展現深邃「事業線」，陳漢典眼神充滿愛意，直呼：「我就是貪圖妳的美貌！真的非常吸引人，我愛的是妳的全部。」2人隨即深情相吻。

也是座上賓的藝人黃豪平，昨晚結束婚宴後在臉書感性發文，表示台灣發生2件不可能的事情，一件是美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德赤手成功攀爬台北101頂端，另一件就是Lulu跟陳漢典結婚了，他說：「我個人認為Lulu跟陳漢典結婚的難度某程度上甚於霍諾德。」

請繼續往下閱讀...

黃豪平坦言2人必須在過去的一年中瞞著所有親朋好友、媒體記者、甚至是吳宗憲哥的眼皮，且要跨過那座友誼的高牆，從超級好朋友變成戀人最後到結婚，他認為難度絕對是不亞於爬上101。

此外，黃豪平也仔細回想發現從2007年參加悶鍋模王選秀賽認識陳漢典、2013年超級模王大道認識Lulu，他個別認識了他們20年、13年的時間，「這是極其驚人的數字，更不用提這兩位在我人生不同軌跡當中出現的人」，而且，他竟會主持2人的結婚典禮。

黃豪平激動表示，謝謝2人為這個烏煙瘴氣的世界帶來了一個晚上歡樂，甚至這個歡樂也會鼓勵人很久很久，「有些時候幸福近在咫尺，只是看你有沒有那個勇氣向前用力一抓。」最後恭喜陳漢典、Lulu ，「一定要幸福喔！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法