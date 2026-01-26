館長被指霸凌慣犯 疑涉賓士哥輕生

網紅「館長」陳之漢爭議不斷。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期多次赴中飽受批評，他反指自己遭到霸凌，今（26）日傳出館長才是霸凌慣犯。

據了解，館長被指害1名無辜裝潢包商輕生，死者3年多前承包館長經營成吉思汗健身俱樂部位於新北三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛。《鏡週刊》報導，死者是綽號「賓士哥」陳姓男子，前年9月23日上午先以球棒砸毀玻璃大門，接著開賓士車衝撞，被捕時供稱不滿館長2年前在直播中公開他的前科，害他丟工作才會報復。

報導指出，館長隨後在直播公布陳男個資、前科，並稱他是三重館員工、前科累累，卻害慘陳男丟了許多工作，後來找上台北市前市議員李慶元居中協調，卻被館長無情拒絕，陳男因龐大壓力走投無路，同年12月結束生命。

李慶元受訪表示，館長這麼囂張是他自認有大量粉絲力挺、看他直播，但過度自我膨脹引導輿論還背棄台灣，為賺紅錢無恥舔中，籲大眾拒看他的直播。

