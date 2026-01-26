自由電子報
娛樂 最新消息

84歲慈母病逝 胡婉玲含淚送別

中央社社長胡婉玲。（翻攝自胡婉玲臉書）中央社社長胡婉玲。（翻攝自胡婉玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民視前新聞部副總經理、現任中央社社長胡婉玲25日深夜在臉書發文透露高齡84歲母親張玉英，已於21日清晨在彰化基督教醫院安詳過世。

歷經數日身心起伏的交織與煎熬後，胡婉玲表示此刻心緒才稍得安定，她在文中回憶母親一生性情開朗且處世開明，對於生老病死看得相當透徹，早在一年多前就以坦然的態度面對身後事，不僅親自交代想帶走的衣物與飾品，更反覆叮嚀子女，希望在人生的最後一程「能有尊嚴地放下此身」。

胡婉玲透露數月前，陪伴母親多年的老貓「滷蛋」先行離世，母親曾輕聲低語道：「你先走，奶奶不久，也會來陪你。」當時她聽來不以為意，如今回想，彷彿早已預知此生緣分的先後次第。

當真正的關鍵時刻到來時，病情與體衰來得又急又險，胡母被緊急送入加護病房，雖經醫療團隊全力救治長達兩週餘，終究藥石罔效，身體機能持續衰退，而身為子女，胡婉玲覺得束手無策，也始終無法做出放手的抉擇。最終，胡母因敗血症併發急性腎衰竭，於彰化基督教醫院過世。

胡婉玲感念母親一生慈和篤實，常以柔軟心待人，善念與福德早已深植人心，「如今隨緣放下，安然走完此生旅程，我們三姊妹謹遵母親生前所囑，後事一切從簡，靜心辦理，不宜驚擾親友，謹以簡單家祭儀式圓滿出殯事宜。」

