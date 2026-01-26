耀西登場！《超級瑪利歐銀河電影版》曝人氣角色新預告

《超級瑪利歐銀河電影版》曝光新預告，好朋友耀西登場。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕破紀錄賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》，昨晚（25日）曝光新預告。這次焦點落在瑪利歐那隻愛吃蘋果的好友耀西（牠其實是烏龜不是恐龍喔）。瑪利歐與路易吉、奇諾比奧將一同踏上星際之旅，還將面對庫巴之子庫巴Jr.的威脅，同時遇見強悍的羅潔塔公主。

瑪利歐與路易吉在新預告中協助一個小沙漠村莊清理藏在古老神殿深處的管道。在穿越陰森的地牢後，他們找到了故障管線並成功清除阻塞。而在兄弟倆前方，躲在一堆鋸齒狀瓦礫後面的是他們未來的夥伴——耀西。

耀西（左）將於《超級瑪利歐銀河電影版》正式登場。（UIP提供）

耀西首次登場於1990年推出的NES經典遊戲《超級瑪利歐世界》。在該作以及後續所有瑪利歐平台遊戲中，耀西都是可騎乘的坐騎，玩家可使用其標誌性的舌頭攻擊，耀西還能提供玩家額外一次生命的機會，以及提升移動能力。

玩家甚至可以利用耀西進行類似二段跳的動作，跨越超長間隙，前提是玩家心狠地將耀西丟入他們急著跨越的深淵。耀西的首款獨立遊戲是1995年的《超級瑪利歐 耀西島》，也是首款讓玩家使用耀西丟蛋與標誌性振翅跳的遊戲。

瑪利歐（右）與路易吉在《超級瑪利歐銀河電影版》利用火力花發射火球。（UIP提供）

《超級瑪利歐銀河電影》則改編自2007年推出的同名遊戲，該作不僅被譽為系列中最傑出的平台動作遊戲之一，更是史上最偉大的電子遊戲之一。雖然電影劇情尚未公布細節，但遊戲中瑪利歐必須穿越宇宙、收集足夠的力量之星，才能駕船前往宇宙中心，營救被邪惡庫巴囚禁的碧姬公主。

電影的配音陣容包括「星爵」克里斯普瑞特聲演瑪利歐、安雅泰勒喬伊聲演碧姬公主、查理戴聲演路易吉、傑克布萊克聲演庫巴、基根麥可奇聲演奇諾比奧，全數回歸，新登場的庫巴 Jr.則由《奧本海默》班尼沙夫迪獻聲，羅潔塔公主則由「驚奇隊長」布莉拉森配音。《超級瑪利歐銀河電影版》預計4月1日在台上映。

《超級瑪利歐銀河電影版》新海報。（UIP提供）

《超級瑪利歐銀河電影版》全新預告耀西初登場：

https://youtu.be/55PiMt6wxws?si=QDabc9Ut7BFQ_T34

