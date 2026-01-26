《陽光女子合唱團》登頂2025年上映最賣座台片 安心亞會影迷喜見愛人「麥可」

《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，逆襲成為2025年上映台片冠軍。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，上週末（1月23至25日）仍穩坐票房冠軍，除了已於週六（24日）賣破2億大關，目前累積票房粗估已破台幣2.4億，逆襲成為2025年上映台片冠軍。

由於《陽光女子合唱團》上映年份為2025年（電影去年耶誕檔上映口碑場、12月31日正式上映），因此票房紀錄算在2025年上映電影票房，但該片同時也是今年開春首部賣破2億的台灣電影。

蕭子墨（左）驚喜現身《陽光女子合唱團》影人場，讓安心亞相當驚喜。（翻攝自臉書）

上週末導演林孝謙、編劇呂安弦也帶著片中飾演「阿蘭」的安心亞繼續出席映後會影迷，林孝謙也在社群分享台北大巨蛋場次的驚喜，原來是片中飾演律師「Michael」（麥可）的蕭子墨現身與安心亞合體。

除了即興嘻哈之外，蕭子墨還公主抱安心亞繞場一圈，並且送上蜂蜜蛋糕，甜喊：「監獄裡沒給你的浪漫，現在通通給你」。導演林孝謙也PO出蕭子墨和安心亞合照，請大家幫他們P圖成婚紗照、圓滿他們的心願。還真的有不少人幫忙P圖，相當逗趣。

《陽光女子合唱團》持續在台上映中，詳細票房數字將於今天下午揭曉。

