曾莞婷、楊銘威片場爆衝突！全場嚇傻氣氛降冰點

《明星製作公司》揭露明星們真實幕後內容。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS ORIGINALS實境節目《明星製作公司》首度公開網路未見的幕後祕辛。本集曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu、黃偉晉與風田挑戰「短劇製作」，由曾莞婷扛下製作人重任，動用強大人脈邀來金獎組合苗可麗、謝承均客串，Lulu 更邀得玖壹壹洋蔥現身，超狂陣容讓作品《阿珠與阿花》未演先轟動。

《明星製作公司》第二集短劇《阿珠與阿花》讓苗可麗忍不住頻頻笑場。（TVBS提供）

然而拍攝過程卻險象環生，擔任導演的楊銘威與製作人曾莞婷因「運鏡風格」產生劇烈火花。曾莞婷堅持八點檔需靠大量特寫渲染情緒，楊銘威則憂心畫面太碎影響節奏，雙方各持己見，現場氣氛一度降至冰點，連工作人員都嚇到屏息。最終楊銘威提議「直接試拍」以畫面決勝負，專業實力讓曾莞婷當場點頭認同，順利化解這場導演與製作人的攻防戰。

請繼續往下閱讀...

《明星製作公司》謝承均大讚大家都很專業，完全不需指導。（TVBS提供）

除了幕前精彩，幕後工作也充滿反差。身兼製片的黃偉晉笑虧楊銘威的分鏡圖「像國小聯絡簿」，但也大讚他精準加戲、給滿情緒價值；擔任生活製片的風田則一手包辦場勘與劇組餐飲，累到自嘲：「負責幾個便當就快虛脫，而且努力都沒人看到。」精彩的作品更讓苗可麗從頭笑到尾，直呼能演喜劇是「功德一件」，甚至連柯震東看完都大讚「真的好鬧」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法