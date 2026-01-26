自由電子報
娛樂 最新消息

韓女團QWER現身台灣！當工讀生「甜笑招呼」民眾瘋掉

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房 2》熱度攀升至最高潮，本週團隊終於結束韓國臨津閣的百人餐車大戰，並克服讓主廚李元日崩潰大喊「腰要爆了」的單車考驗，正式回歸台灣貨櫃餐廳迎來第二季最終營業。

QWER成員化身最強工讀生。（客家電視台提供）QWER成員化身最強工讀生。（客家電視台提供）

店門尚未開啟，現場便湧現看不見盡頭的排隊人龍，正當成員繃緊神經準備迎接挑戰時，韓國大勢女團 QWER 突然驚喜現身，以「特級工讀生」身分熱血加盟，瞬間引爆全場尖叫，也為緊繃的開店氣氛注入滿滿驚喜與笑聲。

兩位女團成員換上圍裙後展現超高專業度，化身最強外場助攻，面對滿場粉絲仍保持甜美笑容，俐落穿梭於人群間招呼顧客。隨著營業正式展開，貨櫃餐廳瞬間進入戰鬥狀態，內場由主廚李元日與趙序衡火力全開確保品質，江宏傑則專注守護霜淇淋機，眼神流露出最後一哩路絕不馬虎的意志。

江宏傑坐鎮霜淇淋機，絲毫不懈怠。（客家電視台提供）江宏傑坐鎮霜淇淋機，絲毫不懈怠。（客家電視台提供）

利特招攬現場客人。（客家電視台提供）利特招攬現場客人。（客家電視台提供）

外場三人組利特、温昇豪與陳庭妮則忙到滿頭大汗，依舊堅持親力親為。現場推出的多款「客韓融合料理」表現亮眼，無論是創意炸雞還是特色餐點，都讓民眾驚豔不已並紛紛拍照記錄。

點圖放大header
點圖放大body

