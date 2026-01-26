柯叔元「離開台灣」圓夢了！ 苦等了16年終於娶到她...超正老婆曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元、白家綺主演民視、公視台語台《阿松與阿暖》，兩人受邀前往馬來西亞檳城，參加Astro電視台舉辦的「萬事All Right酷噠噠」新春活動，不僅宣傳新作，更一連舉辦兩場粉絲見面會，所到之處皆掀起追星熱潮，人氣與口碑同步爆棚。

柯叔元（左）、白家綺（右）走訪檳城知名壁畫街取景拍照。（民視提供）

柯叔元與白家綺現身檳城知名壁畫街時，吸引大批粉絲圍繞搶拍，宛如小型星光大道。兩人也體驗復古人力車漫遊，深入感受檳城的人文風情。首次造訪大馬的柯叔元對當地留下深刻印象，笑說：「檳城生活節奏真的很舒服，會讓人想慢下來，甚至有點動念未來把生活重心放在這裡。」

柯叔元（右）、白家綺（左）收工後體驗當地娘惹餐廳。（民視提供）

行程中，兩人不僅品嚐街頭小吃「蠔煎」、「椰漿飯」，更受邀體驗獲得米其林肯定的娘惹料理，讓他們直呼大馬是「美食天堂」。在參與新春必備的「撈生」儀式時，面對堆得像小山般的配料，柯叔元驚呼：「這配料真的多到溢出來！」得知象徵「福氣滿滿、大富大貴」後，更笑得合不攏嘴，氣氛熱鬧又喜氣。

白家綺（右）、柯叔元（左）受邀至檳城，出席2場粉絲見面會。（民視提供）

此行最讓粉絲難忘的，莫過於柯叔元與白家綺一連參加兩場粉絲見面會，近距離與影迷互動。活動中安排多項趣味遊戲，原本設計為兩人「PK對決」，沒想到比賽一開始，兩人卻完全不走競爭路線，反而處處替粉絲著想。只要遇到粉絲卡關，柯叔元與白家綺立刻「變隊友」，互相幫忙對方的粉絲完成任務，讓現場笑聲不斷、掌聲連連。

白家綺、柯叔元至檳城出席2場粉絲見面會，吸引大批人潮。（民視提供）

白家綺笑說：「本來是要比賽，結果變成怎麼樣可以讓粉絲全部過關。」柯叔元也幽默補充：「輸贏不重要，粉絲開心比較重要。」兩人暖心又毫無架子的互動，讓現場粉絲直呼「更喜歡他們了」，圈粉無數。

回顧兩人的合作緣分，柯叔元與白家綺其實早在經典戲劇《夜市人生》時期便同台演出。柯叔元笑稱：「我等了16年，終於等到在戲裡跟家綺演夫妻了！」此次在《阿松與阿暖》中，兩人以台灣傳統「紙藝文化」為故事核心，演繹橫跨世代的深厚情感，被視為兼具文化底蘊與溫度的作品。

柯叔元（左）、白家綺（右）特地帶《阿松與阿暖》的周邊小物分享給馬來西亞的粉絲。（民視提供）

對白家綺而言，《阿松與阿暖》更是別具意義。她透露，這是她闊別螢幕8年後的重要復出之作，且首次挑戰年齡跨度極大的角色。她大讚柯叔元是「最敬重的前輩」，分享曾在一場情緒重頭戲中，即便鏡頭沒有拍到柯叔元，他依然全情投入、陪著她對戲，讓她瞬間入戲、深受感動。柯叔元則謙虛回應：「是家綺實力好，我們是彼此成就。」

此外，白家綺參與的《好運來》目前也在馬來西亞當地播出，且即將迎來完結篇，口碑持續發酵。現場不少粉絲提及她在劇中「救火上陣」的關鍵演出橋段，對劇情印象深刻，讓白家綺直呼相當開心，也感謝海外觀眾的支持與喜愛。

白家綺（左）、柯叔元（右）受邀至檳城，出席2場粉絲見面會。（民視提供）

面對粉絲滿滿的熱情，白家綺數度紅了眼眶。出道16年的她感性表示：「如果有觀眾從16歲開始看我的戲，現在都32歲了，真的很感謝一路陪伴。」她也提到，許多到場的粉絲其實是多年互動的「臉友」，這次能從網路走到現實、面對面相見，讓她感到格外幸福。

