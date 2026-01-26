自由電子報
娛樂 最新消息

（解密赤手獨攀2）在台北101外牆對觀眾揮手 霍諾德享受過程笑曝「拒比愛心」

艾力克斯霍諾德站在台北101外牆，是他攀岩生涯中前所未有的體驗。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德站在台北101外牆，是他攀岩生涯中前所未有的體驗。（Netflix提供）

〔記者許世穎／專題報導〕徒手攀岩，通常是一項極度孤獨的運動。但這一次，艾力克斯霍諾德的攀登卻是在萬眾矚目下完成。站在台北101外牆，他不只聽見風聲，還聽見來自下方觀眾的驚呼、加油與掌聲，這也是他攀岩生涯中前所未有的體驗。

「我其實很享受那種場面感」霍諾德笑說，「那感覺有點像在打超級盃。」他回憶，當自己爬到某些位置，甚至能清楚看見觀景台上的人群，知道有無數雙眼睛正在注視著他，這讓整趟攀登多了一種「超現實感」。

艾力克斯霍諾德攀登時遇到大樓內的民眾跟他揮手，也會揮手回應。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德攀登時遇到大樓內的民眾跟他揮手，也會揮手回應。（Netflix提供）

不過觀眾的反應並沒有讓霍諾德分心，反而成為一種動力，「其實在過去幾天，我的心態也慢慢有點轉變。從一開始覺得『這真的很緊繃、我有點緊張』，慢慢變成其實開始期待這件事，覺得很興奮、很有動力。」他說開始試著去擁抱整個「場面感」，「我心想，如果我一邊爬、一邊對室內的人揮手、享受這個過程，整件事會變得更有趣。」

艾力克斯霍諾德攀登時，老婆桑妮也隔窗為他打氣。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德攀登時，老婆桑妮也隔窗為他打氣。（Netflix提供）

霍諾德說感覺到大家在為他加油，其實很受鼓舞，甚至大樓內的民眾跟他揮手，他也會揮手回應，「這很好笑，我真的對很多人揮手，也會看著大家。不過也有不少人一直想要我比愛心之類的手勢，那在這裡的照片裡好像很流行。但我心裡就想，不行，這個我真的有底線，我還得抓著啊！」

這次攀登採取全球直播形式，霍諾德也形容，這讓整件事更像是一場大型活動，而不只是一次個人挑戰，「很多我熟識的攝影師、製作人都在現場，我爬到一半還會跟他們聊兩句，這在一般攀岩中是完全不可能發生的。」

艾力克斯霍諾德形容此次攀登101，和過去的經驗非常不同。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德形容此次攀登101，和過去的經驗非常不同。（Netflix提供）

霍諾德也坦言，能在城市中完成這樣的攀登，和過去長時間待在荒野、帳篷與岩壁旁的經驗非常不同，更認為經歷這麼不可思議的時刻，真的超酷，「通常你完成一條路線後，還得在牆上待好幾天拍攝補鏡頭，但這次不一樣，爬完就結束了。」

（文未完待續，本文共4篇，此為第2篇）

相關新聞：（解密赤手獨攀1）霍諾德稱最難的不是高度「而是64次不能失誤」

（解密赤手獨攀3）雨一點點就不行！霍諾德揭延期關鍵「幾乎是不可能的狀態」

（解密赤手獨攀4）攀完101秒回現實 霍諾德放鬆「只想繼續攀登、陪家人」

