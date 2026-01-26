自由電子報
娛樂 最新消息

高凌風兒子「結婚」了！ 甜牽另一半進場 超夢幻婚禮畫面曝光

《我說愛你是真的》紀成澔（右）攜手葛兆恩走紅毯，婚禮捧花是以劇中CP的甜蜜拍立得道具設計而成。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》紀成澔（右）攜手葛兆恩走紅毯，婚禮捧花是以劇中CP的甜蜜拍立得道具設計而成。（結果娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔主演的BL直式影集《我說愛你是真的》，25日舉辦「Love is Real Wedding Day！」主題婚宴，整場婚宴比照正式婚禮規格，打造劇中「黑衍」與「白行」的「黑白府喜宴」，並完成象徵性的婚約簽署，儀式感十足。

《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩化身伴郎兼親友團，共同獻唱新歌《沈迷於浪漫》。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩化身伴郎兼親友團，共同獻唱新歌《沈迷於浪漫》。（結果娛樂提供）

這場「喝喜酒」婚宴席開18桌，葛兆恩、紀成澔穿上新郎裝現身，象徵角色邁入幸福新階段；夏和熙、楊翹碩則化身伴郎兼親友團全程陪伴。劇中客串的許孟維、朱宇青分別擔任婚禮主持人與歌手，多位同劇演員也到場祝賀。婚宴流程完整，從進場、誓詞、證婚到互動遊戲與粉絲合照一應俱全，打造沉浸式BL婚禮體驗。

《我說愛你是真的》紀成澔（左）、葛兆恩以「新郎」身分出席BL婚宴，為新戲開播造勢。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》紀成澔（左）、葛兆恩以「新郎」身分出席BL婚宴，為新戲開播造勢。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》紀成澔（左）、葛兆恩以正裝亮相BL婚宴現場。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》紀成澔（左）、葛兆恩以正裝亮相BL婚宴現場。（結果娛樂提供）

婚宴延伸自劇中角色設定，重現多個經典名場面。活動由楊翹碩以伴郎身分率先進場揭開序幕，「準新郎」葛兆恩站上紅毯等待；隨後夏和熙牽著紀成澔步入會場，以「表哥」身分將他交付給葛兆恩。兩人正式以劇中新郎身分登場，輪流唸出婚約誓詞，真摯字句搭配緊張又甜蜜的笑容，直呼：「好神奇的感覺喔！」逗笑全場。

《我說愛你是真的》夏和熙（中）以劇中「表哥」家長身分將紀成澔（右）交付給葛兆恩。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》夏和熙（中）以劇中「表哥」家長身分將紀成澔（右）交付給葛兆恩。（結果娛樂提供）

來自馬來西亞的紀成澔難掩興奮說：「第一次在台灣參與婚禮，現場佈置彷彿回到劇中，真的很幸福。」他也將以劇中CP拍立得設計的捧花分成10束送給粉絲，幸運得主直呼：「比抽到尾牙現金還開心！」現場星光齊聚，包含同劇演員黃靖雅、曾韋綺、張瀚元、宋米樂，以及紀成澔所屬團體VERA成員藍弟都到場力挺。

《我說愛你是真的》葛兆恩（左）、紀成澔以角色身分甜蜜完成交換戒指儀式。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》葛兆恩（左）、紀成澔以角色身分甜蜜完成交換戒指儀式。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》葛兆恩（左）、紀成澔以角色身分簽下象徵性的「結婚書約」，儀式感十足。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》葛兆恩（左）、紀成澔以角色身分簽下象徵性的「結婚書約」，儀式感十足。（結果娛樂提供）

活動驚喜不斷，許孟維擔任主持帶動氣氛，朱宇青獻唱《都可以愛了》。夏和熙與楊翹碩首次公開合唱新歌《沈迷於浪漫》，延續角色世界觀；葛兆恩則壓軸帶來唱跳新歌《Summer Crush》，並邀紀成澔共舞，掀起高潮。他表示，希望以輕快饒舌與唱跳舞台，帶給粉絲耳目一新的感受。現場也搶先曝光劇中求婚與親吻片段，粉紅氣氛爆棚。夏和熙更親手送出準備好的禮物，粉絲感動直呼：「這是一場被愛包圍的婚禮！」

《我說愛你是真的》演員群到場同歡，上排左起為宋米樂、夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔、曾韋綺Nikki、黃靖雅、許孟維，下排左起為朱宇青、張瀚元、導演蔡妃喬。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》演員群到場同歡，上排左起為宋米樂、夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔、曾韋綺Nikki、黃靖雅、許孟維，下排左起為朱宇青、張瀚元、導演蔡妃喬。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》舉辦「Love is Real Wedding Day！」主題婚宴活動，左起為楊翹碩、夏和熙、紀成澔、葛兆恩。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》舉辦「Love is Real Wedding Day！」主題婚宴活動，左起為楊翹碩、夏和熙、紀成澔、葛兆恩。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》故事線，描述陳效安（夏和熙飾）在失去摯愛後，與舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢，兩人在陪伴與試探中重新面對愛與選擇，並與黑衍、白行一同迎向得來不易的幸福。該劇自1月25日起，於優酷國際版YOUKU App、OnReel App及VBL Series YouTube頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

