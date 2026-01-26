自由電子報
娛樂 最新消息

《愛情怎麼翻譯？》取景太狠！鐮倉、班夫、義大利景點一次看

高允貞（左）和金宣虎首次見面場景在日本。（Netflix提供）高允貞（左）和金宣虎首次見面場景在日本。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕追韓劇《愛情怎麼翻譯？》，不少觀眾心裡浮現的不只是「金宣虎、高允貞會不會在一起」，而是「我現在好想請假出國」！由於該劇橫跨日本、韓國、加拿大、義大利等地取景，被戲迷打趣形容是「高級旅遊形象片」，以下整理幾大重要場景，保證看完只想衝機場。

高允貞（左）和金宣虎首次見面場景在日本。（Netflix提供）

日本｜鐮倉 × 江之島：命運級初遇，全寫在海風裡

金宣虎飾演的口譯員「周浩鎮」與高允貞飾演的大明星「車茂熙」的緣分，從鐮倉慢慢展開。

• 極樂寺站：真正的「命運起點」，兩人搭上江之電，故事正式啟程

• 灌籃高手平交道海岸線：熟到不行的名場面，一秒帶你回青春

• 御靈神社（鐵道旁鳥居）：電車＋鳥居同框，攝影師的天堂

• 鐵道巷弄迷路片段：戀愛還沒開始，先各自迷路一下才對味

江之島：初次相遇＋日劇感滿到溢出

• tenzan lab.（劇中拉麵店）：其實是咖啡廳，命運拉麵在這裡上桌

• 商店街、郵局前、章魚仙貝：邊吃邊曖昧最江之島

• 江之島海蠟燭展望燈塔 & 片瀨漁港白燈塔：遠眺富士山，戀愛視野直接拉滿

高允貞（右）和福士蒼汰前往加拿大取景。（Netflix提供）高允貞（右）和福士蒼汰前往加拿大取景。（Netflix提供）

加拿大｜卡加利 × 班夫：直接拍成旅遊紀錄片等級

卡加利：相遇與分開都在這座城市

• Heritage Park：節目正式開拍的相遇點

• Lougheed House：劇組「入住飯店」其實是歷史古蹟

• Rotary Park、夕陽夜景

• Galaxie Diner：四葉幸運草名場面在這裡誕生

• 奧林匹克廣場：「在加拿大的分開」直接心碎

班夫：美到不合理的存在

• 班夫大道：雪山＋商店街，根本童話

• 時光花園瀑布：最佳取景角度，美到停不下來

• Nancy Pauw Bridge：傳說中「看到極光的橋」

金宣虎（左）、高允貞在義大利取景。（Netflix提供）金宣虎（左）、高允貞在義大利取景。（Netflix提供）

義大利｜戀愛直接升級成電影

白露里治奧 Civita di Bagnoregio

• 天空之城入口：宮崎駿靈感地，愛情一秒變史詩

蒙達奇諾 Montalcino

• 蒙達奇諾要塞：告白名場面＋摸頭反被咬，甜到想重播

西恩納 Siena

• 田野廣場、主教座堂周邊：追逐、誤會、再相遇全包

• 羅齊劇院 Teatro dei Rozzi：找到相機＋看歌劇，劇迷必踩

佩魯賈 Perugia

• 十一月四日廣場：戲份重到像第三主角

• 渡槽古道：雪中相吻＋命中紅心，全在這條路

羅馬 & 佛羅倫斯

• 帕歐拉噴泉、卡拉卡拉浴場：許願與歷史同時發生

• Giunti Odeon 電影書店：書香＋電影感收尾

《愛情怎麼翻譯？》厲害的地方，不只是俊男美女或戀愛張力，而是每一個景點都拍到你會想真的走一趟。從鐮倉海岸、班夫雪山，到義大利山城，這部劇成功把「談戀愛」和「想旅行」翻譯成同一種情緒。

點圖放大body

