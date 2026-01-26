40歲當爸還敢徒手爬101？霍諾德答案超直接

艾力克斯霍諾德成功攀登台北101記者會 艾力克斯霍諾德、太太桑妮霍諾德（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕「美國攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德昨（25）早徒手攻頂台北101，他在記者會上不只談高度與風景，也難得聊到「40歲、成家之後，人生怎麼選」。

外界好奇，當了爸爸後會不會更保守？霍諾德直球回應：「會更謹慎，但熱情一點都沒少。」他坦言，現在確實花更多時間陪家人，對未來目標也會「精挑細選」，但這並不代表放棄攀岩，而是把每一次出手都想得更清楚，「執行會更小心，我還是很愛這件事。」

有對雙胞胎女兒的霍諾德笑說，台北101「爬完就能直接直播」，而且就在市區，不用長途跋涉，家人也能一起參與，「在時間和距離上都非常吸引人。」換句話說，這是一個連「爸爸」身分都能兼顧的極限挑戰。

艾力克斯霍諾德成功攀登台北101記者會 艾力克斯霍諾德（記者潘少棠攝）

不過被問為什麼現在像他這樣的「徒手獨攀者」愈來愈罕見，霍諾德給出冷靜分析，「現在多數攀岩運動員都在健身房或更安全的環境訓練，風險可控、選擇更多，自然就比較少人想冒這麼大的險。」

爬完101後，霍諾德直言，這趟挑戰後需要花時間恢復，接著就想飛回家，好好享受家庭時光，「登頂很重要，但回家更重要。」表示每天都持續訓練，也不斷在腦中尋找下一個目標，但不急著公布清單，而是確保自己一直保持前進的狀態。

最後他留下金句式總結：「如果你真的夠努力，也許就能嘗試，去完成那些看起來很困難的事。」

