自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

維多莉亞遭長子毀滅爆料後首現身 粉絲怒反擊布魯克林助她攻頂

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人大衛貝克漢及老婆維多莉亞，日前遭長子布魯克林毀滅性爆料，身心俱疲，之前貝克漢已先現身在節目裡談到，孩子都會犯錯，也允許犯錯，才能從中成長。這兩天維多莉亞也現身了，並和昔日辣妹合唱團好夥伴合體，一起幫艾瑪補過50歲生日。

維多莉亞（右起）遭長子中傷爆料後首現身，與昔日辣妹合唱團夥伴艾瑪、潔芮、媚兒喜聚會。（翻攝自IG）維多莉亞（右起）遭長子中傷爆料後首現身，與昔日辣妹合唱團夥伴艾瑪、潔芮、媚兒喜聚會。（翻攝自IG）

為了幫辣妹合唱團艾瑪邦頓慶祝50歲生日，包括維多莉亞，還有媚兒喜，以及潔芮都到場祝賀，唯一缺席的是媚兒碧。維多莉亞臉上笑容很明顯不像其他夥伴那麼燦爛，但是好姊妹聚會，還是給她最多的溫暖安慰。

維多莉亞分享和辣妹合唱團夥伴的合體照，並談到：「最美麗的靈魂艾瑪生日快樂！我非常愛妳們這幾位女孩。」結果老公貝克漢也來留言：「這讓我感到開心，我能想像辣妹合唱團粉絲的感受！」言談中對於辣妹合唱團再次合體感到開心，畢竟辣妹合唱團已經解散25年了。維多莉亞則回應老公：「我們真的擁有最不可思議的辣妹合唱團粉絲。」在遭受長子重傷形象後，維多莉亞確實從粉絲那裡得到許多支持與安慰的力量。

就在布魯克林怒批爸媽控制慾強，並抖出媽媽耍心機之後，維多莉亞的個人單曲《Not such an innocent girl》反而突然迅速竄升至iTunes排行榜榜首，顯然粉絲們在布魯克林殺傷力極大的爆料後，選擇以行動力挺維多莉亞。

日前Podcast節目《不該笑但是...》主持人蘿拉直接對維多莉亞喊話：「在這個世界上，妳只有一條路能從這場公關災難中恢復過來，那就是辣妹合唱團重新合體，這將蓋過一切，我希望妳參與，我不要四位，我要五位，這是妳擺脫困境的唯一辦法。」網友發現，媚兒碧也對這篇貼文點讚，因此粉絲紛紛將此視為某種暗示，瘋狂呼籲辣妹合唱團快點合體推出新專輯，並舉辦巡迴演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中