維多莉亞遭長子毀滅爆料後首現身 粉絲怒反擊布魯克林助她攻頂

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人大衛貝克漢及老婆維多莉亞，日前遭長子布魯克林毀滅性爆料，身心俱疲，之前貝克漢已先現身在節目裡談到，孩子都會犯錯，也允許犯錯，才能從中成長。這兩天維多莉亞也現身了，並和昔日辣妹合唱團好夥伴合體，一起幫艾瑪補過50歲生日。

維多莉亞（右起）遭長子中傷爆料後首現身，與昔日辣妹合唱團夥伴艾瑪、潔芮、媚兒喜聚會。（翻攝自IG）

為了幫辣妹合唱團艾瑪邦頓慶祝50歲生日，包括維多莉亞，還有媚兒喜，以及潔芮都到場祝賀，唯一缺席的是媚兒碧。維多莉亞臉上笑容很明顯不像其他夥伴那麼燦爛，但是好姊妹聚會，還是給她最多的溫暖安慰。

維多莉亞分享和辣妹合唱團夥伴的合體照，並談到：「最美麗的靈魂艾瑪生日快樂！我非常愛妳們這幾位女孩。」結果老公貝克漢也來留言：「這讓我感到開心，我能想像辣妹合唱團粉絲的感受！」言談中對於辣妹合唱團再次合體感到開心，畢竟辣妹合唱團已經解散25年了。維多莉亞則回應老公：「我們真的擁有最不可思議的辣妹合唱團粉絲。」在遭受長子重傷形象後，維多莉亞確實從粉絲那裡得到許多支持與安慰的力量。

就在布魯克林怒批爸媽控制慾強，並抖出媽媽耍心機之後，維多莉亞的個人單曲《Not such an innocent girl》反而突然迅速竄升至iTunes排行榜榜首，顯然粉絲們在布魯克林殺傷力極大的爆料後，選擇以行動力挺維多莉亞。

日前Podcast節目《不該笑但是...》主持人蘿拉直接對維多莉亞喊話：「在這個世界上，妳只有一條路能從這場公關災難中恢復過來，那就是辣妹合唱團重新合體，這將蓋過一切，我希望妳參與，我不要四位，我要五位，這是妳擺脫困境的唯一辦法。」網友發現，媚兒碧也對這篇貼文點讚，因此粉絲紛紛將此視為某種暗示，瘋狂呼籲辣妹合唱團快點合體推出新專輯，並舉辦巡迴演唱會。

