娛樂 最新消息

《單身即地獄5》洪真慶「唉唷」暈爆！宋承一4天追蹤暴衝26萬

〔記者鍾志均／綜合報導〕讓《單身即地獄5》棚內MC都失守的男人出現了！節目開播前4集，觀眾還在對人名、對臉，卻已有人成功「殺出重圍」，2001年生的帥男宋承一，讓主持人洪真慶也當場語塞。

《單身即地獄5》宋承一有不服輸的性格。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》宋承一有不服輸的性格。（翻攝自Netflix）

宋承一在自我介紹時毫不修飾說自己是「輸不起的人」，不只討厭輸，輸了甚至會影響睡眠，「為了贏，我會在過程中付出很多努力」。這種帶點狠勁、自我要求極高的性格，瞬間讓他在一票男參加者中辨識度提升，也讓不少觀眾開始好奇這人在感情裡是不是也一樣不想輸？

真正的名場面，發生在節目釋出他的介紹影片那一刻。當畫面切到宋承一練習巴西柔術、結實體格完整曝光時，棚內空氣瞬間升溫；洪真慶先是很專業地點評一句：「喔，不錯耶。」下一秒卻突然說：「喔……太……唉唷……」

MC洪真慶對宋承一頗有好感。（翻攝自Netflix）MC洪真慶對宋承一頗有好感。（翻攝自Netflix）

一旁的李多熙忍不住提醒：「姊姊……」洪真慶立刻回神，連忙道歉：「我會克制的，對不起。」全場笑成一團，觀眾也在螢幕前同步懂了。

節目播出後，宋承一的搜尋量快速上升，他的現實身分也被起底。原來他是2001年出生的時尚行銷人員，IG追蹤數原本在4天前約6.3萬，現已突破32萬，人氣炸開。

《單身即地獄5》宋承一迷倒MC洪真慶。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》宋承一迷倒MC洪真慶。（翻攝自Netflix）

而宋承一的IG版面清一色是運動鍛鍊出的勻稱身材、乾淨立體的五官，加上極簡又時髦的穿搭，完全踩在「現在最流行的男生樣板」上。

