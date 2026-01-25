一集換3個對象！《單身即地獄5》崔美娜秀「養魚式戀愛」挨轟

崔美娜秀「釣魚式管理」戀愛風格惹到網友。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》第4集一播出，觀眾的理智因為「崔美娜秀」的一連串「漁場管理」操作，把節目變成大型情緒雲霄飛車。

這集，崔美娜秀不只動搖男來賓的心，連棚內MC都被搞到集體失語；包括DEX當場下結論：「她根本不是鯰魚（戀綜中具侵略性的新人），是本人下水。」韓海更直接封她為「歷來最狠角色」，毫不留情。

請繼續往下閱讀...

崔美娜秀（右）在《單身即地獄5》性格豪放不羈。（翻攝自Netflix）

第4集重頭戲落在「營火真心話遊戲」，崔美娜秀坐在一直對她示好的李省勳，以及曾和金高恩去過天堂島的禹盛閔中間，火光還沒升起，氣氛就已燒起來。曾與崔美娜秀一起去過天堂島的林琇濱抽到「目前最有好感的異性是誰」時，毫不猶豫移動到她身旁，低聲一句「是妳（崔美娜秀）」，舉止乾脆俐落。

正當觀眾以為感情線要確定時，崔美娜秀卻直接反手操作，在「下次想一起去天堂島的人」這題，她沒有選對她最主動的省勳，也沒有顧及剛告白的琇濱，反而點名了盛閔，還低聲丟下一句：「下次不能跟我一起去嗎？」全場瞬間靜音。

崔美娜秀（左）和盛閔一起完成畫報任務。（翻攝自Netflix IG）

棚內的李多熙忍不住皺眉：「如果選省勳我還能理解，但突然選盛閔，真的太意外了。」崔美娜秀事後解釋，因為和省勳、盛閔一起做畫報任務時很開心，「想再多親近一點」，理由聽起來合理，情感走向卻讓人滿頭問號。

混亂還沒結束，當她得知承一送了象徵好感的紅色愛心巧克力時，態度再次急轉彎。她在訪談中坦言：「原本以為只是試探，但拿到巧克力的瞬間，突然就對他有好感了。」

最勁爆的是，當崔美娜秀抽到「現在最有好感的異性」時，竟先轉頭問製作組：「遊戲玩到一半，心儀的對象中途可以換人嗎？」接著直接走向承一，低聲說：「想跟你約會一次看看。」原本對承一抱有期待的金珉志在訪談中坦言：「那一刻真的最震驚。」

崔美娜秀聽到對象被示好，毫不掩飾大翻白眼。（翻攝自Netflix）

第4集播出後，「養魚式戀愛」、「情感高速切換」、「鯰魚本人」等關鍵字迅速攻占韓網討論區，甚至有觀眾直接湧入崔美娜秀的IG留言區開戰，質疑她的感情操作，瞬間讓這一季的話題度火速升溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法