自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ前世是守護E.L.F.的武士！希澈制止利特：不要再給粉絲負擔

SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「韓流帝王」SUPER JUNIOR的20週年演唱會在高雄巨蛋連唱三天，總共吸引3萬粉絲共襄盛舉，台灣E.L.F.（粉絲名）的應援再度成為舞台上成員們的討論話題，從可以自己cue換字，再到因應場地而做的布條，成員們似乎都瞭若指掌？但仍然對此充滿期待。

SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）

高雄巨蛋三場演出依舊被滿場應援聲包圍，讓利特忍不住在台上望著觀眾席感嘆，高雄的空氣、美景與建築都很美，但「最美麗的還是E.L.F.」，也讓他忍不住思考，為什麼彼此能維持這樣深的連結。他笑說，或許前世的SUPER JUNIOR是守護E.L.F.的武士，才會在今生再次相遇，雖然自嘲台詞有點老派，但這番話仍讓全場回以掌聲。

SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）

談到粉絲準備的應援，東海表示，從舞台上看見整齊出現的畫面，第一時間感受到的是「可愛」，也能理解粉絲為了呈現這些內容所花費的時間與心力。他也補充，雖然很感謝大家的安排，但希望粉絲不要因此感到壓力，能單純享受演出本身即可。圭賢則提到，在安可時段聽到粉絲將成員名字與「我愛你」結合在應援內容中，讓他印象深刻，也坦言當下感到相當感動，並在台上直接向高雄與E.L.F.表達感謝。銀赫與粉絲互動時，也提到能感受到彼此之間的默契，笑說無論是舞台上的小失誤，或應援時出現的不同步狀況，都不影響整體氣氛。

SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）

針對粉絲準備的應援內容，成員們也在台上出現不同角度的回應，提醒粉絲不需要因為應援活動而感到壓力，希望大家能以享受演出為主，利特則補充：從事前討論「要做什麼」、到實際把掛布一層一層捲起來帶進場，這些準備過程本身就能被清楚感受到。他也直言，看見粉絲為了應援反覆比較、討論內容，對成員來說同樣具有意義，並表示會期待之後再次看到這樣的準備成果。希澈在一旁說：「就叫你不要給他們負擔！」利特則回：「人生就是要有負擔，我們也是有負擔呀！」

SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）

最終場的聊天時間，成員們接連回應現場氣氛，神童提到，今天的歡呼聲特別明顯，也希望粉絲能一路保持精神到最後。厲旭則分享自己一早起床外出，走訪美麗島車站與美術館，雖然感到有些疲累，但回到舞台上聽到粉絲的聲音後立刻恢復精神，也表示現場燈光與觀眾席的畫面讓他印象深刻。東海提醒大家「今天也要一直可愛到最後」，藝聲則提到，即使來到最後一天，場內依舊坐滿觀眾，對此表達感謝。始源在粉絲呼喊聲中登場，自稱是大家的「避風港」，並詢問全場是否玩得開心，過程中一度破音，也引來其他成員笑聲。

SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）SUPER JUNIOR高雄場。（讀者提供）

圭賢以台語向高雄觀眾打招呼，提到這次行程結束後，暫時無法確定何時能再次回到高雄，因此希望大家能一路為他們加油到最後。希澈則分享，曾在休息室提醒成員不要再提及應援話題，開玩笑說「不然等下無人機又要從那邊飛起來」。銀赫向粉絲表示，不論應援過程是否出現失誤，「你們永遠是我的水某（漂亮老婆）」。利特則回顧前一日高雄市長到場支持一事，表示成員在高雄的行程皆有透過社群分享，並親自向對方致謝。他以「人生就是就是點與點連成線、畫成圓」作比喻，提到這次高雄行程已完成多個重要的節點，也希望能在最後一天，將這些心意完整串連起來。

主辦為了迎接SUPER JUNIOR，在高雄巨蛋後台準備了鼎王、滷味、樺達奶茶、咖啡攤、冰淇淋等各類美食，希望讓成員們可以吃飽喝足充滿精神上台，帶給E.L.F.最棒的演出，SUPER JUNIOR成員們最後依依不捨道別之外，更不約而同的跟大家約定「下次見」，結束連續三天的高雄巨蛋演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中