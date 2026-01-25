典LU婚禮》LuLu說要生5個！王偉忠祝福：是老天爺親吻過的婚姻

王偉忠夫婦到場參加婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳漢典、LuLu今天（25日）舉行婚禮，兩人演藝圈父親般的存在、製作人王偉忠上台致詞，叮囑兩人：「這是老天爺親吻過的婚姻，要好好珍惜」。

王偉忠為陳漢典、LuLu送上祝福。（記者傅茗渝攝）

王偉忠表示，今天像兒子娶媳婦，又像嫁女兒，心情除了感動還是感動。他回憶起得知兩人要結婚的當天，自己看著天空就笑了，「我在公司外面的草地，那天的太陽一片燦爛，真的很感動，這兩個孩子自進圈子我就認識，證明努力會成功、證明世界上有天作之合。」

王偉忠為陳漢典、LuLu送上祝福。（記者傅茗渝攝）

在兩人宣布婚訊後，王偉忠請兩人一起吃飯，雖然LuLu聲稱不記得，不過王偉忠想起LuLu說要生五個，「現在少子化、少婚姻，我說你們要替台灣做榜樣。」不過他以過來人身分建議，認為婚姻十幾年，要一直都能吸引對方不容易，「你們不是性感取向，而是靠親和力、體力取勝，各位！我們祝福他們，生孩子那天，外面陽光一片燦爛。」

白雲、邰智源、郭子乾為陳漢典、LuLu送上祝福，笑果十足。（記者廖俐惠攝）

《全民大悶鍋》、《全民最大黨》的郭子乾、邰智源、白雲、九孔等人也上台為兩人獻上祝福，而阿KEN恰好今天過48歲生日，現場也準備壽桃給他，為他慶生。

