自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

典LU婚禮》LuLu說要生5個！王偉忠祝福：是老天爺親吻過的婚姻

王偉忠夫婦到場參加婚宴。（記者王文麟攝）王偉忠夫婦到場參加婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳漢典、LuLu今天（25日）舉行婚禮，兩人演藝圈父親般的存在、製作人王偉忠上台致詞，叮囑兩人：「這是老天爺親吻過的婚姻，要好好珍惜」。

王偉忠為陳漢典、LuLu送上祝福。（記者傅茗渝攝）王偉忠為陳漢典、LuLu送上祝福。（記者傅茗渝攝）

王偉忠表示，今天像兒子娶媳婦，又像嫁女兒，心情除了感動還是感動。他回憶起得知兩人要結婚的當天，自己看著天空就笑了，「我在公司外面的草地，那天的太陽一片燦爛，真的很感動，這兩個孩子自進圈子我就認識，證明努力會成功、證明世界上有天作之合。」

王偉忠為陳漢典、LuLu送上祝福。（記者傅茗渝攝）王偉忠為陳漢典、LuLu送上祝福。（記者傅茗渝攝）

在兩人宣布婚訊後，王偉忠請兩人一起吃飯，雖然LuLu聲稱不記得，不過王偉忠想起LuLu說要生五個，「現在少子化、少婚姻，我說你們要替台灣做榜樣。」不過他以過來人身分建議，認為婚姻十幾年，要一直都能吸引對方不容易，「你們不是性感取向，而是靠親和力、體力取勝，各位！我們祝福他們，生孩子那天，外面陽光一片燦爛。」

白雲、邰智源、郭子乾為陳漢典、LuLu送上祝福，笑果十足。（記者廖俐惠攝）白雲、邰智源、郭子乾為陳漢典、LuLu送上祝福，笑果十足。（記者廖俐惠攝）

《全民大悶鍋》、《全民最大黨》的郭子乾、邰智源、白雲、九孔等人也上台為兩人獻上祝福，而阿KEN恰好今天過48歲生日，現場也準備壽桃給他，為他慶生。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中