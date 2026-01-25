自由電子報
娛樂 最新消息

典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡

曾莞婷一現身便成為全場焦點。（記者王文麟攝）曾莞婷一現身便成為全場焦點。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。

曾莞婷驚喜接棒Lulu幸福，Lu典大婚搶到捧花。（記者傅茗渝攝）曾莞婷驚喜接棒Lulu幸福，Lu典大婚搶到捧花。（記者傅茗渝攝）

晚宴中段，這對綜藝金童玉女換上第二套華服，以「唱跳歌手」身份驚喜突襲現場，連唱《讓我們再一起吧》、《愛情有你》兩首勁歌。原本就擅長表演的兩人展現「夫唱婦和」的極致默契，將氣氛推向最高潮。

女神脫單前奏？曾莞婷強壓全場接下捧花。（記者傅茗渝攝）女神脫單前奏？曾莞婷強壓全場接下捧花。（記者傅茗渝攝）

令賓客瘋狂的，莫過於抽捧花橋段。在眾多好友爭搶下，最終幸運兒竟由女神曾莞婷奪得，眼見好姐妹接到幸福，Lulu感性表示，結不結婚不是重點，重點是要被好好對待，隨即更展現媒人婆體質，現場點名陳漢典的摯友葉嘉豪，高喊：「本人漂亮吧？直接附上曾莞婷的賴（LINE）！」幽默助攻讓全場笑聲不斷。

