網劇女配躍居《東宮》女主 祝上班族「天天加班」遭炎上

因演出改編自著名小說「匪我思存」的熱播劇《東宮》女主迅速走紅的中國女星彭小苒。（翻攝自微博）因演出改編自著名小說「匪我思存」的熱播劇《東宮》女主迅速走紅的中國女星彭小苒。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出改編自著名小說「匪我思存」的熱播劇《東宮》女主迅速走紅的中國女星彭小苒，近日在網路上大翻車，起因是一名要加班的粉絲在網路上對彭小苒喊話討拍，沒想到的卻掉出彭小苒回覆，內容卻是讓人直翻白眼的「祝你天天加班」。這句話踩到上班族的痛處，立刻遭到炎上，更有人怒斥彭小苒根本與現實脫節。

35歲的彭小苒原本是網路劇的女配角，沒想到簽入范冰冰旗下後，接演夯劇《東宮》，並飾演女主角「小楓」，劇中虐戀情節讓人對她心疼戀愛，也因此躋身當紅女星。

網友發文向彭小苒討拍，沒想到彭小苒自以為俏皮的留言「祝你天天加班」。（翻攝自微博）網友發文向彭小苒討拍，沒想到彭小苒自以為俏皮的留言「祝你天天加班」。（翻攝自微博）

還原事件起因為一名網友發文向彭小苒討拍，並表示「姐姐，可以給明天加班的我一句祝福嗎？」沒想到彭小苒自以為俏皮的留言「祝你天天加班」，一時間引起無數上班族反彈，許多上班族認為加班根本就是惡夢，彭小苒身為藝人，不體恤勞工辛苦就算了，還火上加油的賣弄自以為是的幽默，被狂批「傲慢又缺乏同理心」。

彭小苒本人正式發布道歉聲明，坦承作為公眾人物，忽視了言論的傳播力與社會影響力。（翻攝自微博）彭小苒本人正式發布道歉聲明，坦承作為公眾人物，忽視了言論的傳播力與社會影響力。（翻攝自微博）

事件炎上之後，彭小苒粉絲跳出來替她緩頰，表示這是她與粉絲之間特殊的互動方式，並指外界過度解讀並放大。不過，廣大的上班族卻認為「這不是幽默，是往傷口上灑鹽」。彭小苒本人也隨之正式發布道歉聲明，坦承作為公眾人物，忽視了言論的傳播力與社會影響力。

她在道歉文裡說：「在看似輕鬆隨意的互動中，我不應該忽略應有的分寸。」

