巨石強森《重擊人生》場景重現 影城化身最強格鬥戰場

大巨蛋秀泰影城邀請格鬥選手「暴風小子」青柳克明（右）與「台灣 Diaz」廖翔上演真實綜合格鬥表演賽。（大巨蛋秀泰提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕好萊塢動作巨星巨石強森新片《重擊人生》熱血格鬥場景被搬進大巨蛋秀泰影城，今（25）台日兩大知名格鬥選手「暴風小子」青柳克明與「台灣 Diaz」廖翔在擂台上演精彩真實綜合格鬥表演賽，也替巨石強森新片《重擊人生》造勢暖身。

能夠把全台規模最大的影城化身為綜合格鬥戰場的，只有巨石強森！一場結合電影精神與真實格鬥競技的表演賽，真實呈現在觀眾面前，讓觀眾在大銀幕之外，近距離感受格鬥賽事的速度、力量與張力，也成為娛樂與運動跨界合作成功案例。

青柳克明與廖翔在觀眾面前上演拳拳到肉的真人競技格鬥。（大巨蛋秀泰提供）

青柳克明與廖翔兩人在影城擂台上正面交鋒，以高強技術與爆發力，僅僅牽動現場觀眾情緒，隨著兩人攻防節奏，現場氣氛也不斷攀升。青柳克明以穩健扎實的技術根基與高頻率進攻著稱，多次嘗試以招牌「暴風拳」尋求終結；廖翔則展現多元打擊技巧與穩定控場能力，在高壓對抗下依然維持清晰判斷，兩人攻守互換，讓影城現場宛如真正的職業格鬥殿堂。

為確保這場比賽的專業度，主辦單位也請來國際知名賽事ONE Championship官方裁判鄭宇哲親臨現場執法與解說。鄭宇哲是台灣職業格鬥賽事WOTD創辦人之一，拳拳到肉、攻防交換的比賽，在他的解說下讓觀眾有更進一步的了解，也讓整場比賽節奏流暢，一場國際級專業格鬥競技也活生生呈現在觀眾眼前。

大巨蛋秀泰江競技格鬥比賽搬進影城，讓觀眾親眼目睹青柳克明（右）與廖翔激烈拳賽。（大巨蛋秀泰提供）



這場比賽也被視為《重擊人生》精神走出銀幕，呼應格鬥真實人生之作，更是格鬥競技的直接延伸。本月23日上映的電影《重擊人生》當中，巨石強森在片中飾演UFC傳奇重量級冠軍「粉碎機」馬克克爾（Mark Kerr）的真實人生經歷，細膩刻畫其從巔峰榮耀到人生低谷、面對成癮與心理創傷的真實掙扎。憑藉此片，巨石強森首度獲得金球獎「戲劇類最佳男主角」提名，成功突破多年動作巨星形象。金獎名導克里斯多福諾蘭亦公開盛讚其演出「令人心碎，表現極為出色」，被各界視為他演藝生涯最具代表性的轉型之作。

不少觀眾停下腳步在影城觀看激烈的競技格鬥賽在眼前進行。（大巨蛋秀泰提供）

