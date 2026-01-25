自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

典LU婚禮》吳宗憲證婚誓詞全文！給200萬大紅包有條件

典爸（左起）、典媽、陳漢典、LULU、LU媽、LU爸。（記者傅茗渝攝）典爸（左起）、典媽、陳漢典、LULU、LU媽、LU爸。（記者傅茗渝攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吳宗憲今天（25日）擔任陳漢典、LULU婚禮的證婚人，開場就大喊「綜藝大熱門HITO！」他之前祭出200萬大紅包，表示小倆口要收到禮金有條件，「答應憲哥，做出這樣的決定，一生都不能再改變，直到永遠，可以嗎？」典LU也頻頻點頭。

吳宗憲（左）當證婚人，為陳漢典、LULU送上祝福。（記者廖俐惠攝）吳宗憲（左）當證婚人，為陳漢典、LULU送上祝福。（記者廖俐惠攝）

LU爸表示，看到女兒穿上婚紗，感到既驕傲又不捨，回憶起從LULU從會走路到現在，「我和媽媽永遠支持妳，雖然妳嫁出去，大雅永遠是妳的家，大門永遠為妳開，累了隨時回來，爸媽等著妳。」LU爸對陳漢典說：「我把最珍貴的女兒將到你手上，你們要不離不棄、互相包容，希望像今天婚禮的燈光，溫暖彼此生活，幸福美滿、百年好合，親家公、親家母麻煩你們多關照。」

吳宗憲擔任證婚人，為陳漢典、LULU獻上祝福。（記者傅茗渝攝）吳宗憲擔任證婚人，為陳漢典、LULU獻上祝福。（記者傅茗渝攝）

典爸（左起）、典媽、陳漢典、LULU、LU媽、LU爸。（記者傅茗渝攝）典爸（左起）、典媽、陳漢典、LULU、LU媽、LU爸。（記者傅茗渝攝）

LU媽對陳漢典說：「夫妻夫妻，夫在前妻在後，你務必做個好先生，想必對LULU也會是個好妻，再來我想說的是，夫妻難免有摩擦，好好哄老婆，保證生活快活。」

★吳宗憲證詞全文

《綜藝大熱門》HITO！我今天是以證婚人身分，雙方家長、爸爸媽媽太好，充滿愛的感覺，我也不知道，我是證婚人，我是來證明這兩個人都「昏」了，旁邊還有阿咪老師，導播也來了，感覺今天是要錄製《綜藝大熱門》。

其實我是被害人，我們3個人在三立攝影棚工作12年，最後一年看出一點點小端倪，最後一年LULU走路怪怪的。最後一年買了房子在南港，離攝影棚要右轉，漢典的車為什麼也右轉？唉呦！車子怎麼都往那邊，LULU買新房子，我說家裡冷氣，我全部送了，但她沒有邀請我去，原來屋子藏了「野男人」，那個野男人不用看臉、看背都知道是誰。終於到下一次錄影，LULU往右轉，漢典不一樣往新北，我跟漢典的車轉一點，漢典的車右轉、右轉，又跟LULU會合了，我一年當中完全不知道他們在幹嘛。

那一年休息室門鎖住，從外面丟鑰匙進去，插進去拔不出來，LULU在旁邊說你快一點。我們3個人群組叫「典LU宗」，後來我覺得典典真的是很棒的男生，藝能界裡面是零負評，沒有一個人說他不好，我就很多，LULU個性比較強，又可以很互補，決定把群組改一下，這個群組裡面最大的就新娘子，給她管理，叫「LU管宗」（開黃腔）。

我們演藝圈需要更多歡樂，人生地球上最偉大的就是搞笑的人，給這世界增添美好跟愛，可以大大方方祝福兩位早生貴子。很多事情，結婚都能瞞著我，當時沒講是因為3個月後，漢典剛剛跟我點頭，她已經懷了我的孩子兩天了！？不好意思。

證婚人紅包比較大，可以多講一點，我就是說以後千萬不要亂開玩笑，你知道嗎？紅包越大包，代表我越不看好，你們兩個真是「昏」了，幹嘛結婚呢？真的很相愛嗎？拿到我大紅包有一個條件，要答應憲哥，做出這樣的決定，一生都不能再改變，直到永遠，可以嗎？

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中