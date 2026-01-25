典LU婚禮》吳宗憲證婚誓詞全文！給200萬大紅包有條件

典爸（左起）、典媽、陳漢典、LULU、LU媽、LU爸。（記者傅茗渝攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吳宗憲今天（25日）擔任陳漢典、LULU婚禮的證婚人，開場就大喊「綜藝大熱門HITO！」他之前祭出200萬大紅包，表示小倆口要收到禮金有條件，「答應憲哥，做出這樣的決定，一生都不能再改變，直到永遠，可以嗎？」典LU也頻頻點頭。

LU爸表示，看到女兒穿上婚紗，感到既驕傲又不捨，回憶起從LULU從會走路到現在，「我和媽媽永遠支持妳，雖然妳嫁出去，大雅永遠是妳的家，大門永遠為妳開，累了隨時回來，爸媽等著妳。」LU爸對陳漢典說：「我把最珍貴的女兒將到你手上，你們要不離不棄、互相包容，希望像今天婚禮的燈光，溫暖彼此生活，幸福美滿、百年好合，親家公、親家母麻煩你們多關照。」

典爸（左起）、典媽、陳漢典、LULU、LU媽、LU爸。

LU媽對陳漢典說：「夫妻夫妻，夫在前妻在後，你務必做個好先生，想必對LULU也會是個好妻，再來我想說的是，夫妻難免有摩擦，好好哄老婆，保證生活快活。」

★吳宗憲證詞全文

《綜藝大熱門》HITO！我今天是以證婚人身分，雙方家長、爸爸媽媽太好，充滿愛的感覺，我也不知道，我是證婚人，我是來證明這兩個人都「昏」了，旁邊還有阿咪老師，導播也來了，感覺今天是要錄製《綜藝大熱門》。

其實我是被害人，我們3個人在三立攝影棚工作12年，最後一年看出一點點小端倪，最後一年LULU走路怪怪的。最後一年買了房子在南港，離攝影棚要右轉，漢典的車為什麼也右轉？唉呦！車子怎麼都往那邊，LULU買新房子，我說家裡冷氣，我全部送了，但她沒有邀請我去，原來屋子藏了「野男人」，那個野男人不用看臉、看背都知道是誰。終於到下一次錄影，LULU往右轉，漢典不一樣往新北，我跟漢典的車轉一點，漢典的車右轉、右轉，又跟LULU會合了，我一年當中完全不知道他們在幹嘛。

那一年休息室門鎖住，從外面丟鑰匙進去，插進去拔不出來，LULU在旁邊說你快一點。我們3個人群組叫「典LU宗」，後來我覺得典典真的是很棒的男生，藝能界裡面是零負評，沒有一個人說他不好，我就很多，LULU個性比較強，又可以很互補，決定把群組改一下，這個群組裡面最大的就新娘子，給她管理，叫「LU管宗」（開黃腔）。

我們演藝圈需要更多歡樂，人生地球上最偉大的就是搞笑的人，給這世界增添美好跟愛，可以大大方方祝福兩位早生貴子。很多事情，結婚都能瞞著我，當時沒講是因為3個月後，漢典剛剛跟我點頭，她已經懷了我的孩子兩天了！？不好意思。

證婚人紅包比較大，可以多講一點，我就是說以後千萬不要亂開玩笑，你知道嗎？紅包越大包，代表我越不看好，你們兩個真是「昏」了，幹嘛結婚呢？真的很相愛嗎？拿到我大紅包有一個條件，要答應憲哥，做出這樣的決定，一生都不能再改變，直到永遠，可以嗎？

