典LU婚禮》LuLu爸親駕小黃禮車載女出嫁 「按跳表、給收據」惹笑新人

〔記者蔡昀容／台北報導〕藝人LuLu與陳漢典今天（1月25日）舉行文定儀式，迎娶車隊相當顯眼，是成排的55688台灣大車隊計程車。LuLu父親、職業駕駛黃路家翔換上筆挺西裝，坐上主禮車駕駛座，在女兒大喜之日親自執行「護花任務」。

55688轉述迎娶儀式現場，LuLu父親黃路大哥一上駕駛座，下意識按計費跳表機，清脆的「嗶」聲讓後座的新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來；車隊順利完成迎娶回到會場，黃路大哥還一本正經地列印出「125元」搭乘收據交給這對新人，象徵這趟幸福旅程必須「照表操課」，把最穩定的幸福準時送達。儀式結束後，黃路大哥發紅包給一同參與接送的55688台灣大車隊駕駛，感謝夥伴情義相挺。

黃路大哥2007年加入55688台灣大車隊，迄今將近20年。LuLu曾感性提過，爸爸的計程車是她的「移動避風港」，從小時候開車載她上下學，到她成名後主動問一句「要不要接妳？」始終默默守護女兒。55688台灣大車隊表示，黃路大哥的故事，是車隊眾多駕駛的縮影，他們在街頭守護乘客平安的同時，也透過專業守護自己的家庭。

