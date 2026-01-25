自由電子報
娛樂 音樂

人氣男團三成員入伍！被「學長」狂操畫面曝光

FEniX首度在台北舉辦簽唱會。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕實力派偶像男團 FEniX 今（1／25）帶著第三張全創作專輯《參》（SUM）在台北舉辦專輯簽唱會，現場湧入超過千名「救火隊」（粉絲）排隊等候簽名，場面一路延伸、人氣擠爆。他們也同步預告，即將登上2026紅白藝能大賞舞台，陪伴大家度過除夕圍爐夜。



FEniX 在舞台上分享團體即將迎來的重要階段。承隆、MAX、家齊即將入伍，MAX 坦言對當兵其實充滿期待，只希望粉絲願意耐心等一小段時間；家齊表示心情平靜，現在最重要的是珍惜當下，把握每一次與粉絲見面的時刻，盡快完成義務再回到舞台；承隆則分享自己心情同樣平穩，希望能早日服完兵役，回來繼續與大家見面。

其他成員也展現滿滿守護感，峻廷希望三位學弟平安、不受傷，團體會好好守住位置等待歸隊；浦洋則笑說自己即將升格學長，很期待他們之後分享軍中發生的大小趣事。聊到當兵話題，浦洋與峻廷也當場化身嚴格學長，笑說體力很重要，不如現在就來測試耐力，立刻請三位學弟依照學長口令現場挑戰伏地挺身，從「1下、2上」的超慢節奏開始，全場笑聲不斷，也讓現場氣氛瞬間升溫。

FEniX承隆（左二起）、MAX 、家齊即將入伍,峻廷、浦洋化身嚴格學長。（華納提供）

距離上一張《赫茲》專輯簽唱會正好一年，FEniX當時在台中與粉絲長時間互動、簽到深夜，甚至留下連續超過12小時簽名的難忘經驗。此次除了在台北舉辦外，也將於2月1日前進高雄，以北高接力的方式回應不同地區救火隊的等待與支持。

談到簽名會，成員們直言「沒在怕」，早已做好心理與體力準備，希望可以完成每一位歌迷的簽名。MAX表示，每一次與粉絲見面都是珍貴回憶；家齊分享，安排北中南場次就是希望不同地區的救火隊都能見到面；峻廷坦言活動連續對體力是挑戰，但看到粉絲就會瞬間充滿動力；浦洋期待首次在台北與救火隊近距離互動；承隆也感謝公司支持，讓團體完成北高雙場簽唱會的心願。

