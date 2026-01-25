林志玲暌違8年再拍戲 晚清造型曝光…網驚呆：太犯規

〔記者李紹綾／台北報導〕多年沒拍戲的林志玲，近來被直擊現身中國橫店片場，客串楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》，她身穿晚清旗裝，氣質溫柔又典雅，畫面一出立刻引起網友討論，直呼「這狀態太犯規」、「姐姐的氣質真的絕了，每次出場都像自帶仙氣特效」。

林志玲隔8年再拍戲。（翻攝自微博）

《玉蘭花開君再來》以清末民初為背景，改編自錦江飯店創辦人董竹君的真實人生，故事線橫跨動盪年代與女性經商奮鬥史，由楊紫主演女主角，自開拍以來話題不斷。沒想到最大的驚喜竟是林志玲悄悄現身客串，成為她繼2018年《祖宗十九代》後，暌違8年的戲劇演出。

據悉，林志玲拍戲期間不但敬業配合，還暖心請全劇組喝飲料，親和力依舊滿分。巧的是，她和該劇的女主角楊紫其實早有緣分，2015年曾一起錄製實境節目《花樣姐姐》，當年楊紫幫她擦嘴時偷親臉頰，林志玲不但沒生氣，還甜笑比愛心，楊紫得意笑說「很多男生會嫉妒」，結果下一秒自己卻拐到腳，成為經典名場面。

去年兩人又在北京電影節重逢，林志玲看著當年口中的「小妹妹」一路成為大女主角，毫不吝嗇給出祝福：「看到楊紫小妹妹成為了大女主，我為她感到非常非常開心。」如今再度在戲裡交會，讓粉絲期待不已。

