自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志玲暌違8年再拍戲 晚清造型曝光…網驚呆：太犯規

〔記者李紹綾／台北報導〕多年沒拍戲的林志玲，近來被直擊現身中國橫店片場，客串楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》，她身穿晚清旗裝，氣質溫柔又典雅，畫面一出立刻引起網友討論，直呼「這狀態太犯規」、「姐姐的氣質真的絕了，每次出場都像自帶仙氣特效」。

林志玲隔8年再拍戲。（翻攝自微博）林志玲隔8年再拍戲。（翻攝自微博）

《玉蘭花開君再來》以清末民初為背景，改編自錦江飯店創辦人董竹君的真實人生，故事線橫跨動盪年代與女性經商奮鬥史，由楊紫主演女主角，自開拍以來話題不斷。沒想到最大的驚喜竟是林志玲悄悄現身客串，成為她繼2018年《祖宗十九代》後，暌違8年的戲劇演出。

據悉，林志玲拍戲期間不但敬業配合，還暖心請全劇組喝飲料，親和力依舊滿分。巧的是，她和該劇的女主角楊紫其實早有緣分，2015年曾一起錄製實境節目《花樣姐姐》，當年楊紫幫她擦嘴時偷親臉頰，林志玲不但沒生氣，還甜笑比愛心，楊紫得意笑說「很多男生會嫉妒」，結果下一秒自己卻拐到腳，成為經典名場面。

林志玲隔8年再拍戲。（翻攝自微博）林志玲隔8年再拍戲。（翻攝自微博）

去年兩人又在北京電影節重逢，林志玲看著當年口中的「小妹妹」一路成為大女主角，毫不吝嗇給出祝福：「看到楊紫小妹妹成為了大女主，我為她感到非常非常開心。」如今再度在戲裡交會，讓粉絲期待不已。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中