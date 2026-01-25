典LU婚禮》閨密曾莞婷露水蛇腰線！祝早生貴子「生3個沒問題」

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳漢典、LULU今天（25日）在東方文華舉行婚禮，身為好閨密的曾莞婷以超貼身深色裙裝，完美呈現水蛇腰線，頭上還有可愛的公主頭，祝福他們「早生貴子」，認為他們生2、3個小孩沒問題。

曾莞婷以超貼身深色裙裝現身，完美呈現水蛇腰線，頭上還有可愛的公主頭。（記者王文麟攝）

曾莞婷說：「第一個當然是祝福早生貴子，因為她很期待美滿家庭，她想要趕快結婚就是想生小孩。」被問LULU想生幾個小孩？曾莞婷笑說：「她喜歡小孩程度兩到三個沒有問題。」

曾莞婷最近與夫妻倆一起錄製節目，她分享常常被典LU二人閃到，時不時開小視窗，一下子幫忙整理領帶，一下子摸摸頭髮、讓她直呼「又來了」，但當然還是很祝福他們。

不過被問到是否願意幫夫妻倆帶小孩？曾莞婷笑說：「先不要，責任很重大，害怕出了差錯。」至於是否願意當乾媽，曾莞婷表示要看當事人，畢竟長輩也不少。

現場賓客眾多，吳宗憲、康康一家人、潘若迪、伊正夫婦、許效舜、苗可麗、鍾瑶、曾莞婷、馬力歐、黃鐙輝、木木、展榮、展瑞、孫盛希、關穎、比莉、郁方、黃嘉千、曾寶儀、于美人、亮哲、王彩樺母女、小樂吳思賢、九孔、TRASH阿夜、頤原、夏和熙、張艾亞都到場祝福。

