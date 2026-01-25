自由電子報
娛樂 最新消息

典LU婚禮》陳漢典、Lulu世紀婚禮激吻！被問洞房花燭夜羞笑答了

陳漢典與Lulu今晚於台北文華東方酒店舉辦婚宴「HANK & LULU’S WEDDING LAND」。（記者王文麟攝）陳漢典與Lulu今晚於台北文華東方酒店舉辦婚宴「HANK & LULU’S WEDDING LAND」。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陪伴觀眾12年的《綜藝大熱門》主持搭檔陳漢典與 Lulu（黃路梓茵），今（25）日晚間於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴「HANK & LULU’S WEDDING LAND」。現場星光熠熠，不僅席開70桌、宴請超過650位親友，更因集結「半個演藝圈」大咖，被譽為媲美三金盛會。

Lulu 以亮眼金髮搭配純白平口婚紗登場，罕見展現性感魅力，陳漢典全程眼神鎖定老婆，藏不住幸福笑容。（記者王文麟攝）Lulu 以亮眼金髮搭配純白平口婚紗登場，罕見展現性感魅力，陳漢典全程眼神鎖定老婆，藏不住幸福笑容。（記者王文麟攝）

稍早新人甜蜜現身受訪，Lulu以一頭亮眼金髮造型搭配純白平口婚紗，難得展現深邃「事業線」。陳漢典眼神充滿愛意，直呼：「我就是貪圖妳的美貌！真的非常吸引人，我愛的是妳的全部。」兩人應現場要求，在充滿《綜藝大熱門》像素風與愛心燈箱的舞台前，緊緊環抱並忘情深吻，甚至大方合體比出愛心手勢，甜蜜指數爆表。

早上完成文定與迎娶，陳漢典透露岳父感動落淚，Lulu 回憶下跪瞬間直言人生跑馬燈不斷閃過。（記者王文麟攝）早上完成文定與迎娶，陳漢典透露岳父感動落淚，Lulu 回憶下跪瞬間直言人生跑馬燈不斷閃過。（記者王文麟攝）

談到早上的文定與迎娶儀式，陳漢典透露岳父感動落淚，Lulu也感性表示，下跪的那一刻人生跑馬燈不斷閃過，氣氛非常感人。面對外界關心的婚禮花費與生子，陳漢典霸氣回應，為了打造宛如樂園的夢幻婚禮，花費雖然驚人到不敢統計，但他「撐得住」，笑稱：「Lulu讓我變得很有肩膀。」至於生子計畫，兩人隨緣表示：「來了就是禮物，爸媽也不會催生。」

斥資打造樂園等級婚宴，新人笑稱花費「不敢算但撐得住」。（記者王文麟攝）斥資打造樂園等級婚宴，新人笑稱花費「不敢算但撐得住」。（記者王文麟攝）

身為兩人的恩師，吳宗憲（憲哥）曾允諾要包200萬大紅包。對此Lulu俏皮爆料，憲哥確實已經主動要了帳戶，Lulu 甜笑說：「我們算是一起的帳戶，其實是漢典的，但我的就是他的。」對於今晚的「洞房花燭夜」，陳漢典則笑說燈光美、氣氛佳，一切順其自然。兩人也預告婚宴中將有精彩的合體表演。

身為兩人的恩師，吳宗憲（憲哥）曾允諾要包200萬大紅包。（記者王文麟攝）身為兩人的恩師，吳宗憲（憲哥）曾允諾要包200萬大紅包。（記者王文麟攝）

